«Манчестер Юнайтед» договорился о продаже полузащитника Зидана Икбала в «Утрехт», сообщает The Athletic.

По данным источника, голландцы заплатят за юношу до 1 млн евро. В понедельник иракец прошел медицинское обследование в новом клубе. «Утрехт» заключит с Зиданом контракт сроком на 4 года. В соглашении прописан пункт о проценте от перепродажи игрока.

В сезоне 2022/23 Икбал 17 раз попадал в заявку «дьяволов» на матч, но так и не появился на поле. За сборную иракец играл трижды. Возможно, в Голландии у юноши будет больше шансов для самореализации.

Как вам такой трансфер? Стоит ли «МЮ» отпускать Зидана?