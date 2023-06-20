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Сообщается, что «МЮ» принял предложение голландского клуба по Зидану. За Икбала «дьяволы» получат относительно скромную сумму

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«Манчестер Юнайтед» договорился о продаже полузащитника Зидана Икбала в «Утрехт», сообщает The Athletic.

По данным источника, голландцы заплатят за юношу до 1 млн евро. В понедельник иракец прошел медицинское обследование в новом клубе. «Утрехт» заключит с Зиданом контракт сроком на 4 года. В соглашении прописан пункт о проценте от перепродажи игрока.

В сезоне 2022/23 Икбал 17 раз попадал в заявку «дьяволов» на матч, но так и не появился на поле. За сборную иракец играл трижды. Возможно, в Голландии у юноши будет больше шансов для самореализации.

Как вам такой трансфер? Стоит ли «МЮ» отпускать Зидана?

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