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Игрок хочет остаться, а клуб отпускает. Тен Хаг хочет серьезно поговорить с Магуайром о его будущем

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Пока не ясно, чем все закончится.

На фоне последних новостей о том, что Харри Магуайр хочет остаться в «Юнайтед», инсайдер Фабрицио Романо сообщил свежие новость о будущем центрального защитника.

По его словам, Магуайра ждет «прямой разговор» с Эриком тен Хагом, после чего станет известно, что будет дальше.

Британские СМИ в один голос сообщают о желании клуба расстаться с 30-летним игроком, который практически весь прошлый сезон просидел на скамейке запасных. Пока на него нет желающих.

Романо добавляет, что окончательное решение за Тен Хагом, а примет он его во время предсезонной подготовки. Желания «Юнайтед» мало, ведь нужно еще найти ему клуб.

11 комментариев

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Dm Kznts
Ответ vladimirzavodovskiii@gmail.com
К сожалению, соперники зачастую используют его слабые стороны, а в первую очередь это его медлительность и неповоротливость
поэтому он только 4 выбор
+2
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
К сожалению, соперники зачастую используют его слабые стороны, а в первую очередь это его медлительность и неповоротливость
+1
0
+1
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Malik Seferbekov
Ответ #SharkTeam
Неблагодарные. 3-6 и 0-7 были без него, а из него сделали козла отпущения будто он весь сезон руинит.
А теперь представь что было бы, если бы он был на поле🤔😉🤣🤣🤣🤣🤣🙈🤦‍♂️
+1
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Потёмкин Степан
В момент его перехода в МЮ был одним из лучших защитников. Жаль(
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#SharkTeam
Неблагодарные. 3-6 и 0-7 были без него, а из него сделали козла отпущения будто он весь сезон руинит.
+2
-2
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stanvixx
Эрик скажет Маге откровенно, что тот будет сидеть в глухом запасе. Если у игрока нет никаких амбиций и Саутгейт готов вызывать в сборную не играющего футболиста, то пусть сидит )
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kaviknat
Учитывая возможные "успехи’ на трансферном рынке, нужно оставлять всех. В случае чего, просто не кому будет играть
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Dm Kznts
Ответ Чёрный тюльпан
193 тыс. фунтов в неделю на дороге не валяются, холодоса теперь не сдвинуть с места будет из клуба. Спасибо Мёрто и норвежскому физруку за это!
это было до мёрто.
а холодос сдвинется только тогда когда прекратит вызов со сборной англии получать.
но невозможно всё время вызываться когда не играешь
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Ответ Dm Kznts
поэтому он только 4 выбор
Да, так и есть
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