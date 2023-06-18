11 комментариев

Пока не ясно, чем все закончится.

На фоне последних новостей о том, что Харри Магуайр хочет остаться в «Юнайтед», инсайдер Фабрицио Романо сообщил свежие новость о будущем центрального защитника.

По его словам, Магуайра ждет «прямой разговор» с Эриком тен Хагом, после чего станет известно, что будет дальше.

Британские СМИ в один голос сообщают о желании клуба расстаться с 30-летним игроком, который практически весь прошлый сезон просидел на скамейке запасных. Пока на него нет желающих.

Романо добавляет, что окончательное решение за Тен Хагом, а примет он его во время предсезонной подготовки. Желания «Юнайтед» мало, ведь нужно еще найти ему клуб.