Выступая на радио talkSPORT, бывший нападающий сборной Шотландии Элли МакКойст: «Знаете, я просто сочувствую этому парню, потому что это не сработало, не так ли?

Я просто чувствую, что переход в «Манчестер Юнайтед» явно не сработал для него.

Почему бы не вернуться в Дортмунд ? Почему бы не сделать это? Знаешь, Санчо, его любили там, в Дортмунде, и он, без сомнения, играл хорошо, показывая лучший футбол в своей карьере в Бундеслиге».

Санчо не смог зарекомендовать себя как ключевой игрок «Манчестер Юнайтед» при Тен Хаге, даже проведя несколько месяцев сезона вдали от основной команды.

Сообщалось, что "красные дьяволы" могут сократить свои потери и продать 23-летнего футболиста этим летом после того, как два года назад купили его у Дортмунда за 73 миллиона фунтов стерлингов.