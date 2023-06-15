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«Переход в «МЮ» явно не сработал»: Санчо призывают вернуться в Дортмунд, чтобы спасти свою карьеру

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Выступая на радио talkSPORT, бывший нападающий сборной Шотландии Элли МакКойст: «Знаете, я просто сочувствую этому парню, потому что это не сработало, не так ли? 

Я просто чувствую, что переход в «Манчестер Юнайтед» явно не сработал для него.

Почему бы не вернуться в Дортмунд ? Почему бы не сделать это? Знаешь, Санчо, его любили там, в Дортмунде, и он, без сомнения, играл хорошо, показывая лучший футбол в своей карьере в Бундеслиге».

Санчо не смог зарекомендовать себя как ключевой игрок «Манчестер Юнайтед» при Тен Хаге, даже проведя несколько месяцев сезона вдали от основной команды.

Сообщалось, что "красные дьяволы" могут сократить свои потери и продать 23-летнего футболиста этим летом после того, как два года назад купили его у Дортмунда за 73 миллиона фунтов стерлингов.

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