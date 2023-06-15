United Tweets
Блог

«Я хорошо представляю Хейлунда в «Юнайтед». Эриксен рассказал, советовал ли он тен Хагу подписать датского нападающего

Клубы Клубы
Расмус Хейлунд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Сборная Дании по футболу Сборная Дании по футболу
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Футбол Футбол

Может, сегодня увидим их вместе на поле.

Этим летом «Юнайтед» предстоит поработать на трансферном рынке, и одной из основных задач клуба является приобретение нового техничного форварда.

Идеальным кандидатом для Эрика тен Хага был Харри Кейн, но все посыпалось из-за завышенных требований президента «Тоттенхэма» и интереса «Реала». Теперь манкунианцы переключили свое внимание на Расмуса Хейлунда, 20-летнего датского нападающего «Аталанты».

В составе «МЮ» уже есть один датчанин — Кристиан Эриксен. И, когда они все приехали в сборную, в интервью Ekstra Bladet полузащитника, конечно же, спросили, может ли он представить своего товарища по сборной на «Олд Траффорд».

Эриксен ответил:

«Да, я хорошо представляю Расмуса Хейлунда в «Манчестер Юнайтед». Но я не рекомендовал его тренеру Эрику тен Хагу. Расмус — фантастический парень и хороший игрок. Он действительно блестяще развился в «Аталанте». Но как в итоге поступит клуб, я не могу ответить».

Хейлунд зарекомендовал себя как один из самых многообещающих нападающих в Европе. В этом сезоне он забил 15 голов и 7 ассистов в 41-м матче за клуб. В сборной Дании его результативность выглядит еще более впечатляющей: 5 голов в 2-х матчах.

Сегодня TuttoAtalana сообщила, что итальянский клуб получил первое предложение по нападающему в размере 35 миллионов евро. Предполагается, что это и была первая попытка «Юнайтед», однако «Аталанта» отказала, так как рассчитывает как минимум на сумму вдвое больше.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий