Может, сегодня увидим их вместе на поле.

Этим летом «Юнайтед» предстоит поработать на трансферном рынке, и одной из основных задач клуба является приобретение нового техничного форварда.

Идеальным кандидатом для Эрика тен Хага был Харри Кейн, но все посыпалось из-за завышенных требований президента «Тоттенхэма» и интереса «Реала». Теперь манкунианцы переключили свое внимание на Расмуса Хейлунда, 20-летнего датского нападающего «Аталанты».

В составе «МЮ» уже есть один датчанин — Кристиан Эриксен. И, когда они все приехали в сборную, в интервью Ekstra Bladet полузащитника, конечно же, спросили, может ли он представить своего товарища по сборной на «Олд Траффорд».

Эриксен ответил:

«Да, я хорошо представляю Расмуса Хейлунда в «Манчестер Юнайтед». Но я не рекомендовал его тренеру Эрику тен Хагу. Расмус — фантастический парень и хороший игрок. Он действительно блестяще развился в «Аталанте». Но как в итоге поступит клуб, я не могу ответить».

Хейлунд зарекомендовал себя как один из самых многообещающих нападающих в Европе. В этом сезоне он забил 15 голов и 7 ассистов в 41-м матче за клуб. В сборной Дании его результативность выглядит еще более впечатляющей: 5 голов в 2-х матчах.

Сегодня TuttoAtalana сообщила, что итальянский клуб получил первое предложение по нападающему в размере 35 миллионов евро. Предполагается, что это и была первая попытка «Юнайтед», однако «Аталанта» отказала, так как рассчитывает как минимум на сумму вдвое больше.