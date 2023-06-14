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«Не нужно торопиться»: Скалони прокомментировал дебют Гарначо за сборную Аргентины

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Гарначо принял участие в товарищеском матче сборных Аргентины и Австралии. Полузащитник «Юнайтед» провел на поле 17 минут.

Юноша получил вызов в сборную на мартовские матчи, но тогда не смог помочь своей команде из-за травмы. Наконец дебют Алехандро за «альбиселесте» состоялся, пусть и не в официальном матче.

Похоже, игрой Гарначо Скалони остался доволен:

«Нужно двигаться постепенно. Мы дали Алехандро отыграть несколько минут, чтобы он смог набраться уверенности, нам не нужно спешить. У нас есть футболисты высокого уровня, которые сегодня не играли, но я взволнован, как и вся остальная команда.

Идея состоит в том, чтобы дать несколько минут всем игрокам, чтобы они могли начать адаптироваться, при этом не забывая о тех, кто уже есть в команде. Мы в восторге от Гарначо и от всех остальных».

Матч Аргентины против Австралии закончился победой команды Скалони со счетом 2:0. Отличиться удалось Месси и Пеccельи.

Как вам слова тренера о Гарначо? Воодушевляет?

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