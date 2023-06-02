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❤️💙 Какого цвета Манчестер? У нас появился ответ! Хотя бы приблизительный

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Глоры или с детства?

Наконец-то. Появилась карта, на которой указано, в каких районах Манчестера поддерживают «МЮ», а где предпочитают «Ман Сити».

Теперь споры можно оставить в прошлом и довериться разноцветным картинкам.

«Олд Траффорд» и «Этихад Стэдиум» разделяет меньше четырех миль - первый базируется на западе города, а второй - на востоке, но какой клуб все-таки популярнее?

В опросе приняло участие более 2000 человек. Что можно сказать? «Юнайтед» немного популярнее в центральном округе города, особенно в районе стадиона клуба - в Сэлфорде. С другой стороны, «Сити» правит в историческом центре города, который и называется Манчестером, и, как вы заметили, на окраинах.

По количеству районов однозначное преимущество у «Манчестера». Того, который синий. А по количеству людей уже судить сложнее - данных пока нет.

Чей кораблик крупнее?

4 комментария

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МТБ
Вы не можете дать ответ на этот вопрос, потому, что не понимаете один нюанс.
Манчестер Сити, как понятно из названия, исторически городская команда и представляет город Манчестер.
Манчестер Юнайтед, как бы, по идее, представляют графство Манчестер, он же Большой Манчестер.

Потому первый вопрос, о каком Манчестере речь.

У вас на картинке именно графство. Ещё раз, у вас не город Манчестер, который "исторически называется Манчестером", у вас графство и это разные города. Манчестер и Солфорд и Болтон это не районы, а именно что города, входящие в разные административные районы графства.

И да, Манчестер Юнайтед базируется не в районе Манчестер, а в районе Траффорд, который примыкает к району Манчестер, в котором и находится город Манчестер, в котором и базируется Сити. Так что формально говоря, хоть стадион Сити и Юнайтед рядом, они в разных городах и даже округах графства.
+20
0
+20
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kot_letova
Интересно было бы взглянуть на такую статистику только от 2010 года
+2
0
+2
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lizarazu
Ответ kot_letova
Интересно было бы взглянуть на такую статистику только от 2010 года
Новые владельцы у Сити с 2008, а так да, интересно сколько примкнуло потом.
0
0
0
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lizarazu
Ответ МТБ
Вы не можете дать ответ на этот вопрос, потому, что не понимаете один нюанс. Манчестер Сити, как понятно из названия, исторически городская команда и представляет город Манчестер. Манчестер Юнайтед, как бы, по идее, представляют графство Манчестер, он же Большой Манчестер. Потому первый вопрос, о каком Манчестере речь. У вас на картинке именно графство. Ещё раз, у вас не город Манчестер, который "исторически называется Манчестером", у вас графство и это разные города. Манчестер и Солфорд и Болтон это не районы, а именно что города, входящие в разные административные районы графства. И да, Манчестер Юнайтед базируется не в районе Манчестер, а в районе Траффорд, который примыкает к району Манчестер, в котором и находится город Манчестер, в котором и базируется Сити. Так что формально говоря, хоть стадион Сити и Юнайтед рядом, они в разных городах и даже округах графства.
Вот кому статью надо написать! 🤝
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