Глоры или с детства?

Наконец-то. Появилась карта, на которой указано, в каких районах Манчестера поддерживают «МЮ», а где предпочитают «Ман Сити».

Теперь споры можно оставить в прошлом и довериться разноцветным картинкам.

«Олд Траффорд» и «Этихад Стэдиум» разделяет меньше четырех миль - первый базируется на западе города, а второй - на востоке, но какой клуб все-таки популярнее?

В опросе приняло участие более 2000 человек. Что можно сказать? «Юнайтед» немного популярнее в центральном округе города, особенно в районе стадиона клуба - в Сэлфорде. С другой стороны, «Сити» правит в историческом центре города, который и называется Манчестером, и, как вы заметили, на окраинах.

По количеству районов однозначное преимущество у «Манчестера». Того, который синий. А по количеству людей уже судить сложнее - данных пока нет.

Чей кораблик крупнее?