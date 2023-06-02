❤️💙 Какого цвета Манчестер? У нас появился ответ! Хотя бы приблизительный
Глоры или с детства?
Наконец-то. Появилась карта, на которой указано, в каких районах Манчестера поддерживают «МЮ», а где предпочитают «Ман Сити».
Теперь споры можно оставить в прошлом и довериться разноцветным картинкам.
«Олд Траффорд» и «Этихад Стэдиум» разделяет меньше четырех миль - первый базируется на западе города, а второй - на востоке, но какой клуб все-таки популярнее?
В опросе приняло участие более 2000 человек. Что можно сказать? «Юнайтед» немного популярнее в центральном округе города, особенно в районе стадиона клуба - в Сэлфорде. С другой стороны, «Сити» правит в историческом центре города, который и называется Манчестером, и, как вы заметили, на окраинах.
По количеству районов однозначное преимущество у «Манчестера». Того, который синий. А по количеству людей уже судить сложнее - данных пока нет.
Чей кораблик крупнее?
Манчестер Сити, как понятно из названия, исторически городская команда и представляет город Манчестер.
Манчестер Юнайтед, как бы, по идее, представляют графство Манчестер, он же Большой Манчестер.
Потому первый вопрос, о каком Манчестере речь.
У вас на картинке именно графство. Ещё раз, у вас не город Манчестер, который "исторически называется Манчестером", у вас графство и это разные города. Манчестер и Солфорд и Болтон это не районы, а именно что города, входящие в разные административные районы графства.
И да, Манчестер Юнайтед базируется не в районе Манчестер, а в районе Траффорд, который примыкает к району Манчестер, в котором и находится город Манчестер, в котором и базируется Сити. Так что формально говоря, хоть стадион Сити и Юнайтед рядом, они в разных городах и даже округах графства.