United Tweets
Блог

Каземиро забавно объяснил, почему Фернандеш всегда находится в строю и всегда готов играть за «МЮ»

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш Бруну Фернандеш
Каземиро Каземиро
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Кубок Англии Кубок Англии
Футбол Футбол

Перейдя в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года, Фернандеш провел за клуб 184 матча. За «дьяволов» Бруну в общей сложности отыграл 15.351 минуту. При этом за всю карьеру в «Юнайтед» португалец выбыл из строя всего на два дня – в марте прошлого года он пропустил одну игру из-за болезни.

В этом сезоне Фернандеш провел 58 матчей за клуб, 59-я игра состоится в субботу, когда «МЮ» сразится с соседом из Манчестера в финале Кубка Англии. В чем же секрет физической формы Бруну? На этот вопрос ответил Каземиро, похоже, с версией бразильца согласен и сам Фернандеш.

В беседе с журналистами португалец рассказал, что экс-игрок «Мадрида» видит причину отличной физической подготовки капитана «дьяволов» в его весе:

«Каземиро часто надо мной шутит и говорит: «Ты готов к каждому матчу и участвуешь в каждой игре, потому что ты ничего не весишь!»

Бруну также предположил, почему Тен Хаг доверил ему капитанскую повязку:

«Я знаю, что он доволен тем, как я тренируюсь, как я играю, как я проявляю свои эмоции и как я проявляю свою страсть к игре. Тренер знает, что мне не все равно. Я никогда не сделаю ничего, что выставит команду и моих одноклубников в плохом свете, не сделаю ничего, что навредит команде».

Слова настоящего капитана. Скоро мы увидим, поможет ли Фернандеш «дьяволам» одолеть «Сити» и завоевать Кубок страны.

Как вам забавная теория Каземиро?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gatsby !!!
И пас санчо не дал в финале
А так класный трансфер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lizarazu
Если не будет хреновый язык тела показывать, как было однажды, будет здорово.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий