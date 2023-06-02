Перейдя в «Манчестер Юнайтед» из «Спортинга» в январе 2020 года, Фернандеш провел за клуб 184 матча. За «дьяволов» Бруну в общей сложности отыграл 15.351 минуту. При этом за всю карьеру в «Юнайтед» португалец выбыл из строя всего на два дня – в марте прошлого года он пропустил одну игру из-за болезни.

В этом сезоне Фернандеш провел 58 матчей за клуб, 59-я игра состоится в субботу, когда «МЮ» сразится с соседом из Манчестера в финале Кубка Англии. В чем же секрет физической формы Бруну? На этот вопрос ответил Каземиро, похоже, с версией бразильца согласен и сам Фернандеш.

В беседе с журналистами португалец рассказал, что экс-игрок «Мадрида» видит причину отличной физической подготовки капитана «дьяволов» в его весе:

«Каземиро часто надо мной шутит и говорит: «Ты готов к каждому матчу и участвуешь в каждой игре, потому что ты ничего не весишь!»

Бруну также предположил, почему Тен Хаг доверил ему капитанскую повязку:

«Я знаю, что он доволен тем, как я тренируюсь, как я играю, как я проявляю свои эмоции и как я проявляю свою страсть к игре. Тренер знает, что мне не все равно. Я никогда не сделаю ничего, что выставит команду и моих одноклубников в плохом свете, не сделаю ничего, что навредит команде».

Слова настоящего капитана. Скоро мы увидим, поможет ли Фернандеш «дьяволам» одолеть «Сити» и завоевать Кубок страны.

Как вам забавная теория Каземиро?