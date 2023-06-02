18 комментариев

«Ноттингем Форест» освободил Джесси Лингарда. Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» присоединился к клубу летом по годовому контракту за 200 000 фунтов в неделю.

Джесси сыграл всего 17 матчей за новый клуб и не смог забить ни одного гола в Премьер-лиге.

Лингард изо всех сил пытался получить место в «основе» команде Стива Купера, сделав всего одну результативную передачу за год, проведенный в клубе. Его единственные голы были забиты в Кубке Лиги, где «Ноттингем Форест» дошел до полуфинала и проиграл бывшему клубу Лингарда «Манчестер Юнайтед».

Тренер Стив Купер отказался от продления соглашения с 30-летним футболистом, который вступает в летнее трансферное окно, как свободный агент.