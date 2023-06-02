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«Ноттингем Форест» отказался от Джесси Лингарда – бывший игрок «МЮ» теперь свободный агент

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«Ноттингем Форест» освободил Джесси Лингарда. Бывшая звезда «Манчестер Юнайтед» присоединился к клубу летом по годовому контракту за 200 000 фунтов в неделю.

Джесси сыграл всего 17 матчей за новый клуб и не смог забить ни одного гола в Премьер-лиге.

Лингард изо всех сил пытался получить место в «основе» команде Стива Купера, сделав всего одну результативную передачу за год, проведенный в клубе. Его единственные голы были забиты в Кубке Лиги, где «Ноттингем Форест» дошел до полуфинала и проиграл бывшему клубу Лингарда «Манчестер Юнайтед».

 

Тренер Стив Купер отказался от продления соглашения с 30-летним футболистом, который вступает в летнее трансферное окно, как свободный агент.

18 комментариев

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anti4ex
Рад что МЮ срезал эту мозоль с пятки
+8
0
+8
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moldfan
Ответ red_devils
по пути дели али пошёл
Нет конечно. Он был и близко не так талантлив, как Дель Алли. Ну и ему тридцатник, А Дель Алли в 25 можно сказать, что с большим уровнем - закончил.
+6
0
+6
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Dm Kznts
Ответ Samsung Galaxy
Интересно , эти что рвали волосы когда его ушли с М.Ю. , что теперь скажут ?
неужели такие были?
+3
0
+3
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Dm Kznts
звездой он никогда не был
+1
0
+1
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Samsung Galaxy
Ответ Dm Kznts
неужели такие были?
Были . Мне гадости писали , когда я говорил что не хватает парню ни мастерства ни мотивации
+1
0
+1
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RedDevil1909
Ответ moldfan
Нет конечно. Он был и близко не так талантлив, как Дель Алли. Ну и ему тридцатник, А Дель Алли в 25 можно сказать, что с большим уровнем - закончил.
Алли хоть выдавал на пике- этот только по праздникам
+1
0
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Михаил Лубянский
Ответ Nurseiit Ismailov
Вест Хэм его
Максимум на замену выходить, он уже не тянет старт команды АПЛ,очевидно
0
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Dm Kznts
Ответ Samsung Galaxy
Были . Мне гадости писали , когда я говорил что не хватает парню ни мастерства ни мотивации
это расстрельный список.
0
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Ronaldo de Assis Moreira
Ответ Samsung Galaxy
Были . Мне гадости писали , когда я говорил что не хватает парню ни мастерства ни мотивации
Жесть отбитые
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red_devils
Ответ moldfan
Нет конечно. Он был и близко не так талантлив, как Дель Алли. Ну и ему тридцатник, А Дель Алли в 25 можно сказать, что с большим уровнем - закончил.
не, я про то, что вроде подавал надежды и вот вот воооот иии... всё, сдулся
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Yuri O
Выбрал Ноттингем из-за денег, вместо Вест Хэма, в котором был удачный отрезок. Ничем не запомнился в Форест. Заслуженно!
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lizarazu
Что-то по лицу видно, заплыл.
30 лет, прям как Уилшер пойдет скитаться :(
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red hikkikomori
Он не предлагал им их соц сети вести?)
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Phantom1289
В Вест Хэме надо было оставаться.
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giggs1991@bk.ru
В МЛС Лингардиньо пригодился бы. В Европе шансов маловато будет…
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Nurseiit Ismailov
Вест Хэм его
0
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0
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Samsung Galaxy
Интересно , эти что рвали волосы когда его ушли с М.Ю. , что теперь скажут ?
0
0
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red_devils
по пути дели али пошёл
0
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