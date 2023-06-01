И все может получиться!

Эрик тен Хаг несколько раз созванивался с нападающим «Аталанты» Расмусом Хейлундом, чтобы обсудить его потенциальный трансфер в «Юнайтед».

«Красные дьяволы» остро нуждаются в новом форварде, так как Ваут Вегорст не справился с этой ролью, а Антони Марсьяль наверняка покинет клуб летом.

Приоритетной целью манкунианцев называют Харри Кейна, но, судя по последней информации, президент «Тоттенхэма» Дэниэл Леви не намерен продавать игрока соперникам по Премьер-лиге. 20-летний Хейлунд является альтернативным вариантом для тен Хага, и он лично работает над этим трансфером.

Согласно информации от Manchester Evening News, голландский тренер «провел несколько видеозвонков» с датским нападающим.

Также стоит отметить, что Хейлунд, как сообщает The Athletic, подписал контракт с агентством SEG, чтобы в скором времени начать новый этап своей карьеры.

У этой компании большие связи с «МЮ»: SEG представляет Эрика тен Хага, а соучредитель агентства Кис Восс является постоянным посетителем на «Олд Траффорд», всего несколько дней назад он наблюдал за победой «Юнайтед» над «Фулхэмом» из президентской ложи.

Датчанин забил 15 голов во всех соревнованиях в свой дебютный сезон в «Аталанте», куда он перешел из австрийского клуба «Штурм Грац» в прошлом году.

В последних двух играх за сборную он забил впечатляющие пять голов.