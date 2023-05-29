Ради него даже выскочил из автобуса.

Вчера Фред феерил на «Олд Траффорд», сделав дубль из ассистов, и его таланты очень приглянулись тренеру соперников.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» обыграл «Фулхэм» со счетом 2:1 в последнем матче сезона Премьер-лиги. Джейдон Санчо сравнял счет, обнулив усилия Кенни Тете, а Бруну Фернандеш забил победный в начале второго тайма, и все это благодаря усилиям Фреда.

«Красным дьяволам» осталось сыграть лишь один матч — с «Манчестер Сити» в финале Кубка Англии в субботу — и после этого наступит время для работы на трансферном рынке. Предполагается, что тен Хаг намерен продолжить перестройку команды, и клуб покинет немало нынешних игроков.

Одним из них вполне может стать Фред, тем более после того, что произошло вчера, после матча с «Фулхэмом».

На парковке возле стадиона фанаты стали свидетелями интересного момента: Фред направлялся к своему авто, когда Марку Силва, главный тренер «дачников», выскочил из клубного автобуса и подбежал к полузащитнику «МЮ». Эти двое несколько минут что-то активно обсуждали, а после португалец вернулся к своей команде.

Уже сегодня два журналиста подтвердили интерес Силвы у Фреду.

Сэмюэль Лакхерст из Manchester Evening News: «Фред стал целью «Фулхэма». Посредники предложили возможный переход Фреда в «Фулхэм», так как «Юнайтед» хочет приобрести более молодого полузащитника».

Алекс Крук из talkSport: «Фулхэм» заинтересован в подписании Фреда. Марку Силва настаивает на его подписании. Этим летом Тен Хаг может продать Фреда и подыскать более молодого полузащитника».

Фред выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года после перехода из донецкого «Шахтера» за 47 миллионов фунтов стерлингов. Он провел за клуб 212 матчей, забил 14 голов и сделал 19 результативных передач.