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😱 Асенсио уходит из «Реала», чтобы бесплатно перейти в «МЮ»? Горячие новости из Мадрида

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Неожиданно.

Согласно информации The Athletic, Марко Асенсио покинет «Реал Мадрид» этим летом на правах свободного агента, а «Манчестер Юнайтед» уже называют будущим клубом испанца.

Асенсио выступает за «Реал» с лета 2014 года. Он провел 190 матчей за клуб, в которых забил 37 мячей.

Marco Asensio wanted by Manchester United, Chelsea and Paris Saint-Germain with Real Madrid star looking to move | The Sun

Ранее сообщалось, что футболист продлит контракт с королевским клубом, что выглядело логичным шагом на фоне увеличившегося количества игрового времени игрока в основном составе.

Тем не менее, 27-летний игрок прервал переговоры о новом контракте и покинет клуб. Помимо «МЮ» в услугах Асенсио заинтересована «Барселона».

15 комментариев

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Right Authoritarianism
МЮ скоро станет реалом больше чем сам реал)
+10
0
+10
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frumkin78
Какой смысл идти в МЮ ради постоянной практики, никого из этого состава МЮ от не вытеснит никогда. Будет сидеть в запасе как и в Реале, это без вариантов. Он совершенно не стабильный игрок, 1 матч норм, 3 провал, он до сих пор не понимает почему не играл постоянно за Реал. Его вариант это типа Милан, на фоне миланских корявых он будет более менее нормальный футболист. Но ему не дано понять, что он не звезда, просто добротный футболист. А МЮ конечно его возьмет бесплатно, любой клуб его бесплатно возьмет, пусть хороший футболист сидит на лавке и ждет своего шанса.
+3
0
+3
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los merengues
Ответ Антон Локтев
?
Намекает на твоего тёзку, видимо.
+2
0
+2
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Кентуки
Асенсио может играть цап, правый и левого вингера
+1
0
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Илья Недилько
Ответ Destro7451
а куда он в мю? вместо кого играть будет?
ну вместо недоразумения на правом фланге, например)
+2
-1
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Destro7451
а куда он в мю? вместо кого играть будет?
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Football Forever
У МЮ помимо Антони, есть ещё и Амад, которому нужно дать шанс. Сомнительный трансфер
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Роман
Мадрид создает себе дубль команду в Манчестере.
+1
-1
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Winfated
Не нужен он МЮ. Будет в лазарете валяться или на поле от контактов. 27летний пресыщенный трофеями игрок, не собирающийся умирать на поле ради побед. МЮ нужны голодные до успехов ребята или если возрастные - то глыбы как Каземиро.
Асенсио идеально бы подошла Серия А...
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Заур Исмайылов
Эриксена может менять, он хрустальный разнопланный игрок можно и с лева и с права ставить. Может и Бруно менять, пусть булки не расслабляет
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MikaSS
если взять свободного агента, поставить зп не очень большую, то отличный вариант для глубины состава
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Антон Локтев
Ответ Илья Недилько
ну вместо недоразумения на правом фланге, например)
?
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Ношу воду на тренировки
Ответ Football Forever
У МЮ помимо Антони, есть ещё и Амад, которому нужно дать шанс. Сомнительный трансфер
Вот именно Антони и Амад.В топ клубе должна быть и конкуренция топовая)
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Ivchev
Ответ Ношу воду на тренировки
Вот именно Антони и Амад.В топ клубе должна быть и конкуренция топовая)
Вообще то Санчо правый вингер тоже
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Bestman
Ответ Winfated
Не нужен он МЮ. Будет в лазарете валяться или на поле от контактов. 27летний пресыщенный трофеями игрок, не собирающийся умирать на поле ради побед. МЮ нужны голодные до успехов ребята или если возрастные - то глыбы как Каземиро. Асенсио идеально бы подошла Серия А...
Асенсио никогда не был железным основным игроком. Ему есть, что доказывать
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