15 комментариев

Неожиданно.

Согласно информации The Athletic, Марко Асенсио покинет «Реал Мадрид» этим летом на правах свободного агента, а «Манчестер Юнайтед» уже называют будущим клубом испанца.

Асенсио выступает за «Реал» с лета 2014 года. Он провел 190 матчей за клуб, в которых забил 37 мячей.

Ранее сообщалось, что футболист продлит контракт с королевским клубом, что выглядело логичным шагом на фоне увеличившегося количества игрового времени игрока в основном составе.

Тем не менее, 27-летний игрок прервал переговоры о новом контракте и покинет клуб. Помимо «МЮ» в услугах Асенсио заинтересована «Барселона».