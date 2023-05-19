16 комментариев

В 37-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к «Борнмуту». «Дьяволы» открыли счет уже на 9-й минуте, атака получилась очень зрелищной.

Сперва Эриксен сделал изумительный заброс во вратарскую.

В штрафной Сенеси коснулся мяча ногой, затем снаряд оказался у Каземиро. Бразилец пробил через себя и попал в девятку после небольшого рикошета от штанги.

Удар Каземиро выглядит эффектно с любого ракурса.

В соцсетях гол бразильца уже сравнивают со знаменитым ударом Роналду.

💭 «Гол Каземиро «Борнмуту» прямо как»:

Кстати, у Каземиро уже 12 результативных действий в этом сезоне, бразилец повторил свой лучший результат в карьере.

Как вам перфоманс Эриксена и Каземиро?