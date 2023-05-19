16 комментариев

📸 Каземиро забил в девятку ударом через себя! До этого Эриксен сделал изумительный заброс
В 37-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к «Борнмуту». «Дьяволы» открыли счет уже на 9-й минуте, атака получилась очень зрелищной.
Сперва Эриксен сделал изумительный заброс во вратарскую.
В штрафной Сенеси коснулся мяча ногой, затем снаряд оказался у Каземиро. Бразилец пробил через себя и попал в девятку после небольшого рикошета от штанги.
Удар Каземиро выглядит эффектно с любого ракурса.
В соцсетях гол бразильца уже сравнивают со знаменитым ударом Роналду.
💭 «Гол Каземиро «Борнмуту» прямо как»:
Кстати, у Каземиро уже 12 результативных действий в этом сезоне, бразилец повторил свой лучший результат в карьере.
Как вам перфоманс Эриксена и Каземиро?
змеей ударил?
Не моя команда, не моя форма.
И только Борнмут знаком.
Где стратегическая Юнайтед?
В зелёной форме?
Перес тоже интересный: лучшего опорника в мире продал, а замену ему не купил. Тчуамени в оборонительном плане не ровня бразильцу.