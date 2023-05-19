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📸 Каземиро забил в девятку ударом через себя! До этого Эриксен сделал изумительный заброс

Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Каземиро Каземиро
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В 37-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» отправился в гости к «Борнмуту». «Дьяволы» открыли счет уже на 9-й минуте, атака получилась очень зрелищной.

Сперва Эриксен сделал изумительный заброс во вратарскую.

В штрафной Сенеси коснулся мяча ногой, затем снаряд оказался у Каземиро. Бразилец пробил через себя и попал в девятку после небольшого рикошета от штанги.

Удар Каземиро выглядит эффектно с любого ракурса.

В соцсетях гол бразильца уже сравнивают со знаменитым ударом Роналду.

💭 «Гол Каземиро «Борнмуту» прямо как»:

Кстати, у Каземиро уже 12 результативных действий в этом сезоне, бразилец повторил свой лучший результат в карьере.

Как вам перфоманс Эриксена и Каземиро?

16 комментариев

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Spartak Forever
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Спасибо за скриншоты
+27
0
+27
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Andrew Andru
>В штрафной Сенеси коснулся мяча нагой
змеей ударил?
+12
0
+12
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Sgi
Ответ Spartak Forever
Спасибо за скриншоты
Быстро пролистывай ;)
+8
0
+8
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Ariel Ortega
Такое ощущение что смотрю чужой футбол.
Не моя команда, не моя форма.
И только Борнмут знаком.
Где стратегическая Юнайтед?
В зелёной форме?
+7
0
+7
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DeviL_irk
Зачем интересно Сенеси «нагой» по полю расхаживает🤔
+4
0
+4
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zhalexei
зашел опять посмотреть слайд-шоу. учусь быстро скролить, чтобы картинки наконец то начали склеиваться в видео
+4
0
+4
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surfdude
Ответ Andrew Andru
>В штрафной Сенеси коснулся мяча нагой змеей ударил?
Да вроде одетый ;)
+2
0
+2
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НейроСпорт
Ответ Andrew Andru
>В штрафной Сенеси коснулся мяча нагой змеей ударил?
Респект ветеранам Warcraft
+1
0
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Sgi
Ответ Сергей Земсков
лучший гол через себя несомненно Бейл,но никак не Роналду
Ты еще не видел Руни ;)
+1
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+1
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Седесим Куиндесимов
Мб если бы Каземиро остался в Реале, то не было бы этого позора от Ман. Сити. Не факт, что прошли бы, но 4:0 не было бы.

Перес тоже интересный: лучшего опорника в мире продал, а замену ему не купил. Тчуамени в оборонительном плане не ровня бразильцу.
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Steppenwolf
Жду, когда Эриксен выйдет на пик формы, в Тоттенхеме он много забивал.
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BratGoranflo
Клевое видео. Смотрится намного лучше, чем ракурсы в трансляции
0
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Афанасий Дирихле
Ответ Ariel Ortega
Такое ощущение что смотрю чужой футбол. Не моя команда, не моя форма. И только Борнмут знаком. Где стратегическая Юнайтед? В зелёной форме?
Зелёная же историческая МЮ
0
0
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Aziza Pinger
Ответ Ariel Ortega
Такое ощущение что смотрю чужой футбол. Не моя команда, не моя форма. И только Борнмут знаком. Где стратегическая Юнайтед? В зелёной форме?
гостевые игры мю даются сложновато
0
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Торт Спартак
Ответ zhalexei
зашел опять посмотреть слайд-шоу. учусь быстро скролить, чтобы картинки наконец то начали склеиваться в видео
Это хорошо ещё, что раньше видывал футбол, а то вообще не догадаешься, что на поле происходит.
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