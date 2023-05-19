«Это действительно важная игра, и она будет очень сложной», — объяснил Люк Шоу клубным СМИ.

«В гостях у «Борнмута» никогда не бывает легко — нам просто нужно действовать с правильным настроем, с правильной агрессией, делать правильные вещи, и я уверен, что мы сможем одержать там победу.

Честно говоря, было очень странно [иметь свободные выходные в середине недели]. Мы бы предпочли быть в Лиге Европы, но было хорошо немного отдохнуть.

Этот сезон был очень сложным. Было много игр и не так много времени на отдых.

Мы, как команда, чувствуем, что получили пользу от целой недели [подготовки]. Мы усердно тренировались и работали над тем, что нам нужно сделать в игре на выходных.

Я думаю, что это хорошо, что у нас есть более длительный период тренировок. Менеджер может полностью донести свои тактические идеи о том, как он хочет, чтобы мы показывали результаты в играх».