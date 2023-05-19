United Tweets
Блог

«Борнмут на выезде никогда не бывает легким»: Шоу призывает товарищей по команде быть агрессивными

Клубы Клубы
Люк Шоу Люк Шоу
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

«Это действительно важная игра, и она будет очень сложной», — объяснил Люк Шоу клубным СМИ.

«В гостях у «Борнмута» никогда не бывает легко — нам просто нужно действовать с правильным настроем, с правильной агрессией, делать правильные вещи, и я уверен, что мы сможем одержать там победу.

Честно говоря, было очень странно [иметь свободные выходные в середине недели]. Мы бы предпочли быть в Лиге Европы, но было хорошо немного отдохнуть.

Этот сезон был очень сложным. Было много игр и не так много времени на отдых.

Мы, как команда, чувствуем, что получили пользу от целой недели [подготовки]. Мы усердно тренировались и работали над тем, что нам нужно сделать в игре на выходных.

Я думаю, что это хорошо, что у нас есть более длительный период тренировок. Менеджер может полностью донести свои тактические идеи о том, как он хочет, чтобы мы показывали результаты в играх».

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Steppenwolf
Что-то давненько Люк не забивал.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hella black
Оставшиеся три игры,это три финала ! Надо побеждать и квалифицироваться в ЛЧ на следующий сезон.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elik1989
С учётом того, как МЮ в этом сезоне играет на выезде - это будет вообще не просто, не только играть, но и смотреть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий