Шейх Джасим готовит безумное предложение Глейзерам. Катар серьезно настроен на покупку «МЮ»
Похоже, борьба за покупку «Манчестер Юнайтед» становится все ожесточеннее.
По информации Saudi Sports Media, шейх Джасим собирается предпринять еще одну попытку в переговорах о покупке клуба.
Источник добавляет, что в настоящее время шейх готовит мега-предложение на сумму около 6 млрд фунтов стерлингов. Катар планирует перебить предложение Рэтклиффа.
Ранее шейх Джасим предлагал около 5 млрд фунтов за 100% акций клуба. При этом сэр Рэтклифф сделал более выгодное предложение с финансовой точки зрения, хотя бизнесмен планирует выкупить лишь 69% акций «МЮ», принадлежащих семье Глейзеров.
Новое предложение шейха может склонить чашу весов в пользу Катара и побудить Глейзеров наконец принять решение.
Глейзеры изначально хотели получить от потенциального покупателя 6 млрд фунтов стерлингов, так что такое предложение катарского банкира может выбить сэра Рэтклиффа из борьбы за покупку «красных дьяволов».
Изменится ли расклад сил, если шейх сделает Глейзерам новое предложение?
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