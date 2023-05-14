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Шейх Джасим готовит безумное предложение Глейзерам. Катар серьезно настроен на покупку «МЮ»

Джим Рэтклифф
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Похоже, борьба за покупку «Манчестер Юнайтед» становится все ожесточеннее.

По информации Saudi Sports Media, шейх Джасим собирается предпринять еще одну попытку в переговорах о покупке клуба.

Источник добавляет, что в настоящее время шейх готовит мега-предложение на сумму около 6 млрд фунтов стерлингов. Катар планирует перебить предложение Рэтклиффа.

Ранее шейх Джасим предлагал около 5 млрд фунтов за 100% акций клуба. При этом сэр Рэтклифф сделал более выгодное предложение с финансовой точки зрения, хотя бизнесмен планирует выкупить лишь 69% акций «МЮ», принадлежащих семье Глейзеров.

Новое предложение шейха может склонить чашу весов в пользу Катара и побудить Глейзеров наконец принять решение.

Глейзеры изначально хотели получить от потенциального покупателя 6 млрд фунтов стерлингов, так что такое предложение катарского банкира может выбить сэра Рэтклиффа из борьбы за покупку «красных дьяволов».

Изменится ли расклад сил, если шейх сделает Глейзерам новое предложение?

6 комментариев

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Надеюсь Шейхи купят
+4
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+4
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Артем Мицкий
Ждём шейхов)
+3
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+3
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Любезный Коссутий
хочется, чтобы эта сага закончилась до 10 июня, когда откроется ТО.
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Кирилл Мирошниченко
Ну что и следовало ожидать)) Эти гоблины Глейзеры этого и добивались. Останется чутка отсыпать сэру Джиму на "жили-были" и сделка века удалась))))
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Frenkiee
Если Шейхи купят МЮ а и пригласить Неймара то вообще не надо, руки прочь от МЮ. А если улучшает постепенно как сороки или голубые то можно.
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Gatsby !!!
Думаю доля ретклиффа тоже есть. Иначе они бы ему давным давно продали если его предложение было выгодно
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