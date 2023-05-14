Похоже, борьба за покупку «Манчестер Юнайтед» становится все ожесточеннее.

По информации Saudi Sports Media, шейх Джасим собирается предпринять еще одну попытку в переговорах о покупке клуба.

Источник добавляет, что в настоящее время шейх готовит мега-предложение на сумму около 6 млрд фунтов стерлингов. Катар планирует перебить предложение Рэтклиффа.

Ранее шейх Джасим предлагал около 5 млрд фунтов за 100% акций клуба. При этом сэр Рэтклифф сделал более выгодное предложение с финансовой точки зрения, хотя бизнесмен планирует выкупить лишь 69% акций «МЮ», принадлежащих семье Глейзеров.

Новое предложение шейха может склонить чашу весов в пользу Катара и побудить Глейзеров наконец принять решение.

Глейзеры изначально хотели получить от потенциального покупателя 6 млрд фунтов стерлингов, так что такое предложение катарского банкира может выбить сэра Рэтклиффа из борьбы за покупку «красных дьяволов».

Изменится ли расклад сил, если шейх сделает Глейзерам новое предложение?