Готов брать трофеи с «Юнайтед».

8 мая хавбек «Юнайтед» Кристиан Эриксен на церемонии вручения Laureus Sports Awards награду в номинации «Возвращение года». Играть снова на высшем уровне после смерти на поле − это новое определение самого термина «возвращение». Его возвращение было скорее воскрешением, так как датчанин пережил клиническую смерть.

«Что лично понял я, − сказал в интервью The Telegraph Эриксен о своем опыте. − так это то, что нужно просто наслаждаться тем, что ты здесь, наслаждаться всем, что приходит, и играть в футбол, если тебе весело. А если не весело, то просто займись чем-нибудь другим».

«Для меня было гораздо важнее просто вернуться и быть человеком, чем вернуться и делать что-то еще. Для меня главной целью было вернуться и стать полноценно отцом и полноценным мужчиной. Это самое важное».

«На самом деле, я посмотрел их [кадры с тем, как игрока спасали на поле] на следующий день после случившегося. Просто хотел увидеть, что произошло, пережить все эмоции и подготовиться к дальнейшим событиям. Но легче от этого не становиться. Ты смотришь, а потом уже не думаешь о том, что это такое. Просто смотришь и все».

«Я знал, что у них [в Серии А] много правил, которые могут запретить мне играть там. И когда контракт приостановили, я наконец получил ответ: я могу вернуться играть в футбол, но в другом месте. Так что мне пришлось покончить с «Интером», это был единственный вариант».

Однако были другие лиги, где он мог бы играть. Например, в Англии. Эриксен перешел свободным агентом в «Брентфорд» и сходу выглядел на поле так, будто бы ничего не произошло. Но, к большому огорчению фанатов клуба, прошлым летом датчанин оказался в «Юнайтед». Может быть, со стороны это выглядело не очень красиво − отвернуться от клуба, который дал такой шанс. Но сам игрок так не считает. Он получил второй шанс в жизни и не собирался отказываться от возможности.

«Да, было трудно, − рассказал Кристиан о решении покинуть клуб из западного Лондона. − Я провел там очень хорошее время, и я всегда буду благодарен «Брентфорду» и Томасу Франку за то, что они дали мне шанс вернуться и стать их футболистом. Но я также с самого начала сказал Томасу, что если появится что-то более интересное, где я смогу попробовать себя на более высоком уровне, то я уйду. И, к счастью для меня, появился «Юнайтед».