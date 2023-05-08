В 35-м туре Премьер-лиги «Брайтон» принимал в гостях «Эвертон».

Для соперников матч имел большое значение. «Чайки» пытаются выбить себе место в зоне Лиги Европы, а «ириски» надеются избежать вылета из АПЛ. В итоге гости разгромили хозяев со счетом 5:1.

Еще перед матчем атмосфера в подтрибунном помещении была чудесной. Футболисты весело болтали, смеялись и улыбались. Это очень не понравилось Невиллу. Гари написал в соцсетях:

«Я никогда не назову смеющихся в туннеле футболистов чем-то правильным!»

Многие поклонники футбола в комментариях согласились с Гари и погрузились в ностальгию.

Фанаты вспомнили про историю 18-летней давности. В феврале 2005 года «Юнайтед» обыграл «Арсенал» со счетом 4:2, но запомнилась эта встреча стычкой между футболистами.

Перед выходом на поле Рой Кин и Патрик Виейра начали спорить и кидаться друг в друга нецензурными выражениями. Когда показалось, что конфликт исчерпан, Кин нагнал Виейра в туннеле и продолжил беседу на повышенных тонах. В конфликт даже пришлось вмешаться главному арбитру встречи.

Спустя годы главные герои этой истории собрались вместе в студии. Тогда и выяснилось, что зачинщиком конфликта стал Невилл.

В комментариях к публикации Гари фанаты написали:

💭 «Сейчас футбол перестал быть футболом. Сегодня игроки улыбаются, смеются и обнимаются. Это поколение слишком мягкое».

💭 «Да, Гари, мы помним, как в 2005 году вы с Кином развлекались в подтрибунке. Вот это были времена!»

💭 «Разумеется, это неправильно. Перед матчем футболист должен не смеяться, а думать об игре».

Но все же большинство болельщиков встали на защиту игроков «Брайтона» и «Эвертона». Ведь футбол – это в первую очередь эмоции.

А Гари точно знает все о поведении в подтрибунном помещении. Кин и Виейра не дадут соврать.