14 комментариев

За него предстоит серьезная борьба.

«Думаю, что Рандаль Коло-Муани был бы очень хорошим трансфером для «Юнайтед». Не только как номер девять, он может играть на любой позиции в тройке форвардов. Он очень умный игрок, очень быстрый, ловкий и сообразительный», − сказал бывший форвард «МЮ» Луи Саа.

«В сборной Франции он уже установил хорошую связь с Килианом Мбаппе. Он знает все, у него есть талант бежать как на короткой, так и длинной дистанции. Он очень умен и в АПЛ будет представлять реальную опасность. Если придет, конечно. Особенно вместе с Рэшфордом и Санчо. Для защиты соперников это будет очень сложно. Его покупка могла бы быть очень умным ходом, есть куда совершенствоваться. Есть много таких имен, которые могут внести свой вклад.

Но, опять же, Муани − очень умный игрок, у него много выносливости, он может бегать весь день и впишется в план игры, который любит Тен Хаг. Это игрок на будущее. В течение сезона он может учиться, а затем в течение следующих двух или трех лет оказать огромное влияние. В этом есть смысл».

Несмотря на эти слова Саа, в «Юнайтед» активно отправляют другого форварда − Харри Кейна. Но пока неизвестно, перейдет ли англичанин куда бы то ни было.

Рандаль Коло-Муани в этом сезоне забил 21 гол за «Айнтрахт». На чемпионате мира в Катаре в трех матчах он отличился единожды.