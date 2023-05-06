14 комментариев

Саа назвал умного форварда, которого должен подписать «Юнайтед». Внезапно это не Кейн
За него предстоит серьезная борьба.
«Думаю, что Рандаль Коло-Муани был бы очень хорошим трансфером для «Юнайтед». Не только как номер девять, он может играть на любой позиции в тройке форвардов. Он очень умный игрок, очень быстрый, ловкий и сообразительный», − сказал бывший форвард «МЮ» Луи Саа.
«В сборной Франции он уже установил хорошую связь с Килианом Мбаппе. Он знает все, у него есть талант бежать как на короткой, так и длинной дистанции. Он очень умен и в АПЛ будет представлять реальную опасность. Если придет, конечно. Особенно вместе с Рэшфордом и Санчо. Для защиты соперников это будет очень сложно. Его покупка могла бы быть очень умным ходом, есть куда совершенствоваться. Есть много таких имен, которые могут внести свой вклад.
Но, опять же, Муани − очень умный игрок, у него много выносливости, он может бегать весь день и впишется в план игры, который любит Тен Хаг. Это игрок на будущее. В течение сезона он может учиться, а затем в течение следующих двух или трех лет оказать огромное влияние. В этом есть смысл».
Несмотря на эти слова Саа, в «Юнайтед» активно отправляют другого форварда − Харри Кейна. Но пока неизвестно, перейдет ли англичанин куда бы то ни было.
Рандаль Коло-Муани в этом сезоне забил 21 гол за «Айнтрахт». На чемпионате мира в Катаре в трех матчах он отличился единожды.
Есть много примеров и без отстранений, когда молодой игрок проводил яркий сезон, а потом пропадал
Ну и если уж на то пошло, то Гринвуд не центральный нападающий
Но почему-то у большинства он уже звезда, а то что он год не тренировался - так это ерунда, тут же почти как в компьютерной игре, поставь игрока и он начнет всех раскидывать
Я сейчас не пытаюсь доказать что Коло Муани топ и даже не думаю что он когда им станет. Мне очень удивляет вот эта слепая вера в Гринвуда. Он провел один серьезный сезон, а потом был обвинен в насилии и не оправдан - просто заявление забрали. Там явно в голове что-то не так и не припомню ни одного топового игрока, который начинал с подобных историй. Помню только которые так заканчивали