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Саа назвал умного форварда, которого должен подписать «Юнайтед». Внезапно это не Кейн

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За него предстоит серьезная борьба.

«Думаю, что Рандаль Коло-Муани был бы очень хорошим трансфером для «Юнайтед». Не только как номер девять, он может играть на любой позиции в тройке форвардов. Он очень умный игрок, очень быстрый, ловкий и сообразительный», − сказал бывший форвард «МЮ» Луи Саа.

«В сборной Франции он уже установил хорошую связь с Килианом Мбаппе. Он знает все, у него есть талант бежать как на короткой, так и длинной дистанции. Он очень умен и в АПЛ будет представлять реальную опасность. Если придет, конечно. Особенно вместе с Рэшфордом и Санчо. Для защиты соперников это будет очень сложно. Его покупка могла бы быть очень умным ходом, есть куда совершенствоваться. Есть много таких имен, которые могут внести свой вклад.

Но, опять же, Муани − очень умный игрок, у него много выносливости, он может бегать весь день и впишется в план игры, который любит Тен Хаг. Это игрок на будущее. В течение сезона он может учиться, а затем в течение следующих двух или трех лет оказать огромное влияние. В этом есть смысл».

Несмотря на эти слова Саа, в «Юнайтед» активно отправляют другого форварда − Харри Кейна. Но пока неизвестно, перейдет ли англичанин куда бы то ни было.

Рандаль Коло-Муани в этом сезоне забил 21 гол за «Айнтрахт». На чемпионате мира в Катаре в трех матчах он отличился единожды.

14 комментариев

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Neron
Уже есть! Даже лучше и моложе! Гринвуд! Просто пора закончить этот фарс с отменой! А если брать девятку, то именно девятку! Кейна например!
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Спартак Уокер
Пока что Рандаль ещё не показал уровень не где кроме фермерской лиги и Бундеслиги это ещё не топ игрок
+3
-1
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Rule1
Коло Муани будет нарасхват,парень на слуху,да и габариты АПЛовские
+2
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QWertY
Лучший вариант для МЮ -Лаутаро!
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romaroman26
Ответ SegaYasch
Откуда такая уверенность что он лучше? Человек два года сидит без футбола по своей глупости
Год. И для его возраста это не критично
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Yuri O
Уоткинса надо брать, паренёк не плохо проявляет себя
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stanvixx
Самый идельный расклад: купить Кейна, а покаон будет стареть, в ротации наигрывать на ЦФ Гринвуда, но... там же фемки 😒
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BARCLAYS
Кейн и только Кейн в М Ю
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SegaYasch
Ответ romaroman26
Год. И для его возраста это не критично
Ну так на него посмотреть сначала надо чтобы такое утверждать
Есть много примеров и без отстранений, когда молодой игрок проводил яркий сезон, а потом пропадал
Ну и если уж на то пошло, то Гринвуд не центральный нападающий
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Neron
Ответ SegaYasch
Ну так на него посмотреть сначала надо чтобы такое утверждать Есть много примеров и без отстранений, когда молодой игрок проводил яркий сезон, а потом пропадал Ну и если уж на то пошло, то Гринвуд не центральный нападающий
А Коло Муани 25 в этом году и год назад про него никто ничего не знал!
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SegaYasch
Ответ Neron
А Коло Муани 25 в этом году и год назад про него никто ничего не знал!
И? Варди до 25 лет на фабрике работал, а в сборную его вызвали впервые в 27, например. А есть примеры противоположные - Янузай, Кркич, Йокич, Делофеу и еще не меньше сотни игроков сверкнувших в раннем возрасте, а потом растворившихся и каждый был не менее талантлив чем Гринвуд
Но почему-то у большинства он уже звезда, а то что он год не тренировался - так это ерунда, тут же почти как в компьютерной игре, поставь игрока и он начнет всех раскидывать
Я сейчас не пытаюсь доказать что Коло Муани топ и даже не думаю что он когда им станет. Мне очень удивляет вот эта слепая вера в Гринвуда. Он провел один серьезный сезон, а потом был обвинен в насилии и не оправдан - просто заявление забрали. Там явно в голове что-то не так и не припомню ни одного топового игрока, который начинал с подобных историй. Помню только которые так заканчивали
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Роман Тимофеев
Ответ Yuri O
Уоткинса надо брать, паренёк не плохо проявляет себя
Согласен, Уоткинс отличный игрок, но я бы не отказался и от Коло-Муани. Луи Саа считает его очень умным и талантливым форвардом, который может принести много пользы для «Юнайтед». В любом случае, выбор будет не простым, но надеюсь, что клуб сделает правильный выбор.
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Neron
Ответ Роман Тимофеев
Согласен, Уоткинс отличный игрок, но я бы не отказался и от Коло-Муани. Луи Саа считает его очень умным и талантливым форвардом, который может принести много пользы для «Юнайтед». В любом случае, выбор будет не простым, но надеюсь, что клуб сделает правильный выбор.
Саа абсолютно всех французских негритят хвалит! Всегда.
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