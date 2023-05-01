Джейдон Санчо позаботился о том, чтобы звезда «Астон Виллы» Леон Бэйли не сомневался в победителе, после того как «Манчестер Юнайтед» набрал три очка во вчерашней встрече.

Прошедшая неделя была полна взлетов и падений для «Юнайтед»: обеспечив себе место в финале Кубка Англии и победив «Брайтон» в серии пенальти, команда Тен Хага потеряла очки в матче с «Тоттенхэмом», сыграв вничью.

Перед матчем с «Астон Виллой» Джейдон Санчо сделал пост в социальных сетях:

«Разочарован, что мы не смогли победить! В воскресенье мы все сделаем правильно!».

Помимо подписчиков Санчо на это обещание отреагировал и игрок «Виллы» Леон Бэйли, ответив:

«Посмотрим, удастся ли вам все сделать правильно».

А когда результат матча был известен и победа «МЮ» после гола Бруну Фернандеша зафиксирована, то Санчо ответил сопернику подходящим смайликом.