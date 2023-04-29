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«Многое теперь реализовано»: Рангник считает, что помог «МЮ» прогрессировать в этом сезоне

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Ральф Рангник Ральф Рангник
Футбол Футбол

«Конечно, это было непростое время, — сказал SPORT1 бывший временный менеджер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник, когда его спросили о его периоде на «Олд Траффорд».

«Многое из того, что мы тогда обсуждали внутри, теперь реализовано. Они привлекли много новых игроков.

Люк Шоу сейчас снова в форме, и у него больше нет серьезных проблем с травмами. Теперь они снова команда".

Немец должен был остаться в клубе в качестве консультанта после непродолжительного пребывания в должности временного менеджера. Однако летом обе стороны решили разорвать договоренность.

Справедливости ради, трудно проверить заявления Рангника о том, что его советы помогли «Манчестер Юнайтед» даже после его ухода.

2 комментария

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Тиджани Бабангида
Рангник преувеличивает свою роль. Скорее наоборот - команда улучшила свое положение благодаря тому что Рангник перестал оказывать влияние.
+5
0
+5
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Никита Самарин
Уверен, про Локомотив он думает точно также.😏
+3
0
+3
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