8 комментариев

Провалили второй тайм.

Гостевой матч «Юнайтед» против «Тоттенхэма» завершился обидной ничьей − 2:2. В первом тайме команда Тен Хага выглядела намного свежее и интереснее соперника. Сперва Санчо забил быстрый гол, а под занавес первого тайма успех развил Рэшфорд.

Однако после перерыва все изменилось. И.о главного тренера «шпор» Райан Мэйсон внес коррективы и его команда перехватила инициативу. «Юнайтед» пытался огрызаться, но показалось, что «Тоттенхэм» был даже чуть ближе к победе.

Лучший игрок матча − Маркус Рэшфорд. Отлично действовал при первом голе, освободившись от опеки и отдав точно на партнера по сборной Санчо. Успел забить и сам, побив свой очередной рекорд.

Худший игрок матча − Аарон Уан-Биссака. Не был особо успешен в дуэлях, победив только в 2 из 5. Пытался подключаться к атакам, но без особого успеха. Успел нанести удар в створ, но он не был опасен.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.