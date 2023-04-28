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Лучший − Рэшфорд, худший − Уан-Биссака. Оценки игроков «Юнайтед» за матч против «Тоттенхэма»

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Провалили второй тайм.

Гостевой матч «Юнайтед» против «Тоттенхэма» завершился обидной ничьей − 2:2. В первом тайме команда Тен Хага выглядела намного свежее и интереснее соперника. Сперва Санчо забил быстрый гол, а под занавес первого тайма успех развил Рэшфорд.

Однако после перерыва все изменилось. И.о главного тренера «шпор» Райан Мэйсон внес коррективы и его команда перехватила инициативу. «Юнайтед» пытался огрызаться, но показалось, что «Тоттенхэм» был даже чуть ближе к победе.

Лучший игрок матча − Маркус Рэшфорд. Отлично действовал при первом голе, освободившись от опеки и отдав точно на партнера по сборной Санчо. Успел забить и сам, побив свой очередной рекорд.

Худший игрок матча − Аарон Уан-Биссака. Не был особо успешен в дуэлях, победив только в 2 из 5. Пытался подключаться к атакам, но без особого успеха. Успел нанести удар в створ, но он не был опасен.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

8 комментариев

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Manchester United
Сначала думал что АВБ сегодня не очень, но потом вышел Фред и я увидел где дно.
+7
0
+7
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U
А Антони у них опять среди лучших. Что тут скажешь...
+1
-1
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рашпиль
Такое ощущение, что тен Хаг идиот (не могу подобрать другие слова). Всё идёт хорошо, а он делает замены, чтобы всё стало плохо. Марсьяль который матч просто ходит где-то впереди, Вегорст играет чуть ли не в опорной зоне, Маласиа бегает как курица без головы, как и Фред. Чем так плохи Забитцер и Пельистри? Наступает на те же грабли каждый матч, но с упорством барана продолжает это делать.
У Ньюкасла остались 4 домашних матча и два выезда к мёртвым Челси и Лидсу. Похоже, что они будут третьими.
0
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Алан Кайтуков
Не понимал почему биссака оказывался в центре.. Или почему он бежал в контратаку.. Маласию гнать, Фреда гнать, Линду гнать, марса гнать.. Тряпки без характерные.. Миллионы они получают а стыдно почему-то за них мне
0
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Ksandvankneshas
Неделя Биссаки – лучшего защитника АПЛ объявляется закрытой.
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Ksandvankneshas
Ответ Алан Кайтуков
Не понимал почему биссака оказывался в центре.. Или почему он бежал в контратаку.. Маласию гнать, Фреда гнать, Линду гнать, марса гнать.. Тряпки без характерные.. Миллионы они получают а стыдно почему-то за них мне
По сегодняшнему матчу... или Севилье... или Ливерпулю... в общем, по любому из этих матчей гнать нужно всех и каждого судя по твоим словам. Ибо там все были ужасны. Не нужно кого-то выделять, когда все коричневая масса в таких матчах
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