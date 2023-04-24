Джейдон сильно пострадал за то, что не забил Италии.

После финала Евро-2020 любое исполнение пенальти для Джейдона Санчо сродни страшному сну. Тогда в игре против Италии хавбек сборной Англии не забил свою попытку, за что игрока подвергли расистским оскорблениям.

На этот раз рядом с Санчо оказался Люк Шоу, который поговорил с ним, успокоил и заверил, что все у него получится. Ведь матч против «Брайтона» игрался на том же стадионе «Уэмбли», что и финал.

«Я был рядом с Джейдоном, − рассказал левый защитник «Юнайтед». − Я сказал ему: «Что бы ни случилось, будь уверен в себе. Это часть футбола, все случается, такие вещи иногда происходят. И я думаю, что в момент подхода к точке у них (Санчо и Рэшфорда, которые не забили в финале, − прим) были все эти вещи, связанные с расизмом и прочее. Все то, что они пережили в прошлый раз.

Они продемонстрировали потрясающую уверенность в себе, хотя у них были негативные воспоминания о прошлой серии пенальти здесь. Рад за обоих, что они подошли и пробили действительно хорошие пенальти. Лично я участвовал в двух сериях пенальти и оба раза проиграл, так что выиграть в новой стало для меня большим облегчением».

Маркус Рэшфорд, как и Санчо, реализовал свою попытку. Эрик тен Хаг после матча поблагодарил обоих.

«Мы знали о прошлой серии пенальти, но мы также знали, что им комфортно бить. Они справились», − сказал тренер.

В активе у «Юнайтед» уже есть Кубок Лиги и теперь команда попытается взять еще и Кубок Англии. В финале им предстоит сыграть против «Сити».