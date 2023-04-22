United Tweets
Блог

Страдания Магуайра. В матче с «Севильей» Харри не только подарил гол сопернику, но и травмировал партнера по команде

Антони Марсьяль Антони Марсьяль
Клубы Клубы
Харри Магуайр Харри Магуайр
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Лига Европы УЕФА Лига Европы УЕФА
Футбол Футбол

Успех.

Внимательные болельщики «Манчестер Юнайтед» заметили, что в матче с «Севильей» Харри Магуайр не только позволил соперникам забить, но и травмировал своего товарища по команде.

Ответный матч 1/4 Лиги Европы превратился в настоящий кошмар для команды Эрика тен Хага: манкунианцы проиграли 0:3, причем два гола стали результатом грубых ошибок игроков английского клуба.

Первый мяч залетел в ворота «красных дьяволов» уже на 8 минуте, и фактически его сотворили Давид Де Хеа и Харри Магуайр. Голкипер отдал пас на защитника, которого окружали три игрока «Севильи». Под прессингом англичанин просто взял и отдал мяч Ламеле, который на пару с Эн-Несири сразу же бросился к растерянному Де Хеа.

Однако, видимо, Магуайр несет ответственность за не только за гол в ворота своей команды, но и за травму Антони Марсьяля.

Нападающий получил травму на 47-й минуте, когда «Севилья» забила свой второй гол. Соперники подавали угловой, и капитан манкунианцев, пытаясь выбить мяч, толкнул Марселя Забитцера, который, падая, зацепил и Марсьяля.

Француз провел несколько минут на поле, но он держался за ногу и хромал. В итоге Антони был вынужден покинуть поле, а на его место вышел Ваут Вегорст.

Новые травмы могут сильно помешать «Юнайтед», поскольку за матчем Лиги Европы, после которого они вылетели из турнира, вскоре последует полуфинал Кубка Англии, а в Премьер-лиге наступил решающий отрезок сезона. Именно из-за большого количества травмированных игроков Эрик тен Хаг выпустил Харри в стартовом составе, в иных обстоятельствах его место занимал бы Лисандро Мартинес или Рафаэль Варан.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Магуайр травмирует коллегу — год назад защитник разбил голову Полю Погба, заехав ему шипами.

 Пожалуй, Харри стоит поаккуратнее размахивать конечностями.

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
casatt
Это ходячее недоразумение давно пора из мю выгнать
+48
-1
+47
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Мошков
На Лестер надо подать в суд за мошенничество...
+39
0
+39
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Герр Айзенхайм
Просто не везет пацану :-)
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил Лукьянов
Ответ casatt
Это ходячее недоразумение давно пора из мю выгнать
Реально - НЕДОРАЗУМЕНИЕ
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Чесебиев
Чтобы тренер не говорил что он лидер и всё будет хорошо и тд его моральное состояние не исправить, он сломлен и в МЮ он уже не сможет играть уверено без груза ответственности за его привозы
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dm Kznts
болван
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Николай Викторо
Ответ casatt
Это ходячее недоразумение давно пора из мю выгнать
Там ещё Витёк Линделёф напрашивается на увольнение. Обоих одним приказом.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bgdn
Что ещё можно было ожидать от троицы Де Хеа - Магуайр - Линделеф. Когда эти трое на поле как будто какой - то скрипт срабатывает.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
1CEMAN
шлимазл
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mp3yourhead
Какой же он нелепый.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ bgdn
Что ещё можно было ожидать от троицы Де Хеа - Магуайр - Линделеф. Когда эти трое на поле как будто какой - то скрипт срабатывает.
Как "связки" в играх, только с отрицальными эффектами
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Герр Айзенхайм
Просто не везет пацану :-)
Он не только погба травмировал он и криша задел головой по зубам
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Someone from Internet
Ответ Дмитрий Мошков
На Лестер надо подать в суд за мошенничество...
За то, что продали бракованный холодильник?)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bgdn
Ответ Log in
Как "связки" в играх, только с отрицальными эффектами
Ага, бермудский треугольник🤣
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Волосатый Гонсалес
Ответ Someone from Internet
За то, что продали бракованный холодильник?)
шкаф из картона
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Yerkinio_
Ответ Dm Kznts
болван
вахаха ору просто болван
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
geoo9
на угловых люблю смотреть повторы с участием Харри. часто он тупо держит игрока своей команды только помогая сопернику, не знаю почему.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
napoli_14
Ответ geoo9
на угловых люблю смотреть повторы с участием Харри. часто он тупо держит игрока своей команды только помогая сопернику, не знаю почему.
Учился у лучших - Джикии и Фернандеса )
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
geoo9
Ответ napoli_14
Учился у лучших - Джикии и Фернандеса )
Поддержка в трудную минуту, вот так это называется
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Махаммаджон Рахмонов
Ответ geoo9
на угловых люблю смотреть повторы с участием Харри. часто он тупо держит игрока своей команды только помогая сопернику, не знаю почему.
Он и есть игрок соперника, только в форме Манчестера... С ним Манчестер играет 10 против 12ти
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Log in
Ответ 1CEMAN
шлимазл
Вот тут в точку. Его чот реально жалко иногда, ну вот такой человек-косяк. Что б они не делали - не идут дела, видно в понедельник их мама родила 🤷🏻‍♂️
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Волосатый Гонсалес
Ладно если бы его урвали за бесценок или бесплатно, но 87 ляма это СЛИШКОМ, и даже мягко сказано, 100 килограммов живого шкафа, жесть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Нагорный
У МЮ с Челси вроде нормальные отношения, по этому могли бы заменить его Кулибали, тем более вроде писали что Челси хочет его продать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Куянец
Магуайр лучший игрок мира хахха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Evgen_Hazard
Да он настолько деревянный, что даже слов нет подобрать более эпичный синоним
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий