Успех.

Внимательные болельщики «Манчестер Юнайтед» заметили, что в матче с «Севильей» Харри Магуайр не только позволил соперникам забить, но и травмировал своего товарища по команде.

Ответный матч 1/4 Лиги Европы превратился в настоящий кошмар для команды Эрика тен Хага: манкунианцы проиграли 0:3, причем два гола стали результатом грубых ошибок игроков английского клуба.

Первый мяч залетел в ворота «красных дьяволов» уже на 8 минуте, и фактически его сотворили Давид Де Хеа и Харри Магуайр. Голкипер отдал пас на защитника, которого окружали три игрока «Севильи». Под прессингом англичанин просто взял и отдал мяч Ламеле, который на пару с Эн-Несири сразу же бросился к растерянному Де Хеа.

Однако, видимо, Магуайр несет ответственность за не только за гол в ворота своей команды, но и за травму Антони Марсьяля.

Нападающий получил травму на 47-й минуте, когда «Севилья» забила свой второй гол. Соперники подавали угловой, и капитан манкунианцев, пытаясь выбить мяч, толкнул Марселя Забитцера, который, падая, зацепил и Марсьяля.

Француз провел несколько минут на поле, но он держался за ногу и хромал. В итоге Антони был вынужден покинуть поле, а на его место вышел Ваут Вегорст.

Новые травмы могут сильно помешать «Юнайтед», поскольку за матчем Лиги Европы, после которого они вылетели из турнира, вскоре последует полуфинал Кубка Англии, а в Премьер-лиге наступил решающий отрезок сезона. Именно из-за большого количества травмированных игроков Эрик тен Хаг выпустил Харри в стартовом составе, в иных обстоятельствах его место занимал бы Лисандро Мартинес или Рафаэль Варан.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Магуайр травмирует коллегу — год назад защитник разбил голову Полю Погба, заехав ему шипами.

Пожалуй, Харри стоит поаккуратнее размахивать конечностями.