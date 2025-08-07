Сын Уэйна Руни перепрыгнул через ТРИ возрастные группы, получив приглашение в команду «МЮ» до 19 лет

Кай Руни получил приглашение в команду «Манчестер Юнайтед» до 19 лет на престижный турнир в Хорватии.

15-летний нападающий продемонстрировал впечатляющую игру в составе команды до 16 лет, дойдя до финала молодежного Суперкубка Северной Ирландии. Кай, который как и его отец Уэйн, может действовать как на фланге, так и на позиции «девятки», забил гол и отдал голевую передачу в первом матче «Юнайтед» в Северной Ирландии.

Теперь Кая пригласили принять участие в международном турнире с соперниками на три года старше. Юноша отправился в Хорватию вместе с командой «Юнайтед» до 19 лет, чтобы встретиться с лучшими академиями Европы на турнире памяти Младена Рамляка.

Молодые «красные дьяволы» попали в группу А вместе с «Ювентусом», бухарестским «Рапидом» и загребским «Динамо».