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🤔 Как бы поступил Лисандро Мартинес на месте Магуайра? Ответ есть в матче с «Бетисом»! Разница колоссальная 🤯

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Давид Де Хеа Давид Де Хеа
Футбол Футбол

«Манчестер Юнайтед» допустил ужасную ошибку во время первого пропущенного гола, где Давид Де Хеа и Харри Магуайр не смогли грамотно выйти из обороны.

Капитан получил мяч от голкипера, находясь в центре треугольника, созданного футболистами «Севильи».

Похожий момент уже имел место быть в матче против «Бетиса», где Лисандро Мартинес филигранно вышел из положения.

Ситуация выглядит даже более сложной, если оценить близость оппонентов.

Теперь смотрим, что сделал Мартинес.

Слева был свободный Люк Шоу.

Проблема решена, и «Манчестер Юнайтед» получает три игрока соперника за линией мяча, что полностью разрушает высокий прессинг «Бетиса».

Интересно, обсуждался ли этот эпизод на занятиях «МЮ».

19 комментариев

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Dm Kznts
может и обсуждался, но холодос абсолютно не поворотливый.
+21
0
+21
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SegaYasch
Ответ Герр Айзенхайм
Именно, его проблема в том, что он очень медленный
Дополняется еще и тем что он думает медленно
Хотя тут больше Де Хеа виноват - он прекрасно видел соперников в отличие от Магуайра
+13
0
+13
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Герр Айзенхайм
Ответ Dm Kznts
может и обсуждался, но холодос абсолютно не поворотливый.
Именно, его проблема в том, что он очень медленный
+8
0
+8
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SegaYasch
Ответ Леонид Ботвинник
Если игрок сборной в такой ситуации не видит соперника, то грош ему цена. Даже в детской школе пацаны понимают, что в этом случае нужно было просто пропустить мяч, развернуться и получить огромный коридор для начала атаки.
Это ты по телевизору видишь кто где находиться, а на поле совсем все по другому. Я не оправдывая Магуайра, сыграл он плохо, вопросов нет. Гораздо больше вопросов к Де Хеа, который все видел, но решил сыграть с ближнем, а не выносить. В детской школе тоже все об этом знают, особенно во вратарской школе
+3
0
+3
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Vezdexodof
Холодильника сплавить срочно куда нибудь за любые деньги. Этому недоразумению уже ничего не поможет.
+2
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SegaYasch
Ответ Том Фаррелл
В момент паса соперники были еще далеко, да и Магвайр сам просил этот пас
Это все так, и еще раз, я не оправдываю Магу. Но он спиной к полю, видит не все в отличие от Де Хеа. Вратарь видит трех игроков бегущих к Магуайру - мало ли чего он там просит, просто вынеси и все
+2
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Сергей Земсков
спортс Ты так любишь знаки ?? везде ставить а в конце не поставил
+1
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pyatachyok
Ответ Том Фаррелл
В момент паса соперники были еще далеко, да и Магвайр сам просил этот пас
Полевому игроку надо смотреть в два пи радиан, а вратарю — только в пи. Естественно, полевые игроки будут ошибаться в оценке ситуации чаще, дело вратаря — исправлять такие ошибки.
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pyatachyok
Ответ SegaYasch
Это все так, и еще раз, я не оправдываю Магу. Но он спиной к полю, видит не все в отличие от Де Хеа. Вратарь видит трех игроков бегущих к Магуайру - мало ли чего он там просит, просто вынеси и все
Да и вообще в любой командной игре имеешь шанс не дать партнеру ошибиться — воспользуйся им, не дай. Да, Магуайр получил даже мяч в правильную ногу, ему надо было внутренней стороной стопы пробросить мяч себе за спину, развернуться и уходить в разрыв — ну так это сложно! И что самое плохое, трое прессингующих ничем не рискуют: нет никакой гарантии, что кто-нибудь из них не решит сыграть именно против этого варианта: у чужой штрафной рисковать можно!

Дело вратаря, как видящего поле, принимать правильные решения и исправлять ошибки партнеров.
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Том Фаррелл
Ответ SegaYasch
Дополняется еще и тем что он думает медленно Хотя тут больше Де Хеа виноват - он прекрасно видел соперников в отличие от Магуайра
В момент паса соперники были еще далеко, да и Магвайр сам просил этот пас
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Никита Бурцев
А теперь сравните, на каком расстоянии от Магваера были игроки Севильи по сравнению с этим случаем. Не умаляю вины Магваера, но справедливости ради его накрыли так, что по сути мяч никуда уже не проходил. Единственный вариант, кажется, был пропускать между ног и разворачивать, как Винисиус часто делает. Но на то он и Магваер, чтоб не уметь как Винисиус.
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Что Магвуйр, что Де Хея виноваты в голе. В первую очередь виноват вратарь, в таких случаях надо играть надежнее на вынос вперед или в аут. У Де Хея много пасов сопернику, игра ногами слабое место, как и выходы из ворот при перехватах. Де Хея силен только при игре на линии ворот.
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Abil Alex
магваер уже достал, сколько можно косячить ?
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Леонид Ботвинник
Ответ SegaYasch
Дополняется еще и тем что он думает медленно Хотя тут больше Де Хеа виноват - он прекрасно видел соперников в отличие от Магуайра
Если игрок сборной в такой ситуации не видит соперника, то грош ему цена. Даже в детской школе пацаны понимают, что в этом случае нужно было просто пропустить мяч, развернуться и получить огромный коридор для начала атаки.
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Мистер Робот
Маге реально надо в муверы идти работать или на крайняк мясо рубить на рынке, в мясном отделе.
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Мистер Робот
Почему оглобля не показывает свой уровень? Ему что, Стоунза с Уокером подавай? Давайте отправим его к Пепу, глядишь там будет на уровне сборной играть.
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Максим Маслов
Ну, поэтому Мартинес и был взят Тен Хагом — он искусен в том, что касается работы с мячом
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Schiaff1no
Ответ Том Фаррелл
В момент паса соперники были еще далеко, да и Магвайр сам просил этот пас
Настолько опытного вратаря этим оправдывать странно, да и Магвайр попрошайничеством сместил внимание на себя и линию пасса на Биссаку освободил. А так да, безобразная игра с мячом, но это и не удивительно
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Mikael Arutyunyan
Ответ SegaYasch
Дополняется еще и тем что он думает медленно Хотя тут больше Де Хеа виноват - он прекрасно видел соперников в отличие от Магуайра
Де Хеа вообще провалил матч если честно. Все чаще допускает глупые ошибки(
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