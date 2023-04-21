19 комментариев

«Манчестер Юнайтед» допустил ужасную ошибку во время первого пропущенного гола, где Давид Де Хеа и Харри Магуайр не смогли грамотно выйти из обороны.

Капитан получил мяч от голкипера, находясь в центре треугольника, созданного футболистами «Севильи».

Похожий момент уже имел место быть в матче против «Бетиса», где Лисандро Мартинес филигранно вышел из положения.

Ситуация выглядит даже более сложной, если оценить близость оппонентов.

Теперь смотрим, что сделал Мартинес.

Слева был свободный Люк Шоу.

Проблема решена, и «Манчестер Юнайтед» получает три игрока соперника за линией мяча, что полностью разрушает высокий прессинг «Бетиса».

Интересно, обсуждался ли этот эпизод на занятиях «МЮ».