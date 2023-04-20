На пресс-конференцией перед ответной встречей «Юнайтед» и «Севильи» в 1/4 Лиги Европы Кристиан Эриксен сделал комплимент своим коллегам по полузащите «красных дьяволов»:

«Думаю, нынешняя полузащита «МЮ» – одна из лучших, в которой мне доводилось играть. Отсутствие Бруну будет напоминать ситуацию, в которой оказалась команда, когда я не мог играть. Тогда кому-то было необходимо взять на себя мои обязанности, то же самое будет и с Бруну».

Фернандеш не примет участие в ответной встрече «МЮ» и «Севильи» из-за перебора желтых карточек.

Эриксен также признался, что счастлив быть частью «Манчестер Юнайтед»:

«Оглядываясь назад, я понимаю, что еще год назад мечтал оказаться там, где нахожусь сейчас. Но тогда это была просто мечта вернуться в футбол. Конечно, я должен был делать это шаг за шагом и стараться быть лучшей версией себя как футболиста. В то время мне очень повезло, что тренер (Тен Хаг – прим. ред.) хотел видеть меня в своей команде».

Эриксен, Каземиро и Фернандеш образовали потрясающее трио полузащитников. Не будем забывать, что у команды так же есть Марсель Забитцер, который заменит Бруну в ответной игре «МЮ» с «Севильей».

А как вам нынешняя полузащита «красных дьяволов»?