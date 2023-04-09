В 30-м туре Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» обыграл «Эвертон» на «Олд Траффорд». Голы на свой счет записали Мактомини и Марсьяль.

После матча Харри Магуайр назвал невоспетого героя встречи. Капитан отметил Эриксена:

«Честно говоря, в АПЛ никогда не бывает просто. Даже при счете 1:0 в свою пользу не чувствуешь себя комфортно, потому что знаешь, что случиться может все. У каждой команды есть свои сильные стороны, «Эвертон» опасен при стандартах. Но мы контролировали эту игру, показали хороший футбол.

Мы полностью заслужили эти три очка. Нам не хватило только большего количества голов, ведь мы создали много моментов. Во втором тайме у соперника не было ни единого шанса. Кристиан Эриксен вышел на поле, и было очень приятно видеть то, как он забирает мяч и успокаивает игру. Мне кажется, он был очень важен в концовке матча».

Эриксен появился на поле впервые с января, датчанин долго восстанавливался после травмы. А Магуайр сыграл за «дьяволов» впервые после международной паузы.

«МЮ» уверенно разобрался с «Эвертоном», теперь Тен Хаг сосредоточится на подготовке к матчу против «Севильи» в Лиге Европы.

Как оцениваете возвращение Эриксена в строй? Кристиан был полезен команде?