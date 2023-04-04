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Тен Хаг сообщил, что Эриксен близок к возвращению! Новости команд и возможные составы на матч «МЮ» – «Брентфорд»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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В 25-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет в гостях «Брентфорд». В начале сезона «пчелы» разгромили «красных дьяволов» со счетом 4:0. У Тен Хага появится шанс отомстить.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч. 

Новости команд

«Манчестер Юнайтед»

Каземиро дисквалифицирован. Хитон, Ван де Бек и Гарначо травмированы. Есть и хорошие новости! Тен Хаг подтвердил, что Эриксен чувствует себя лучше. Датчанин готов приступить к командным тренировкам.

«Брентфорд»

У гостей ситуация с травмированными несколько лучше. Льюис-Поттер и Айер игру пропустят, а участие в матче Янельта находится под вопросом.

Возможные составы

С каким счетом закончится встреча? Делитесь прогнозами в комментах!

3 комментария

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Вовито Бомбито
В матче с Севильей будут доступны Эриксен и Каземиро
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Конечно про шанс отомстить за 0-4 это они погарячились. Им главное очки взять, а не мстить. Команда явно не в лучшей форме и игра вот вот уже скоро, то есть спустя 3-4 дня после предыдущей
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+2
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Кирилл Мирошниченко
Вегхорст это просто нефарт какой то, нафига выпускать его в старте когда восстановился Марсиаль?!
+2
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+2
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