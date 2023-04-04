В 25-м туре АПЛ «Манчестер Юнайтед» примет в гостях «Брентфорд». В начале сезона «пчелы» разгромили «красных дьяволов» со счетом 4:0. У Тен Хага появится шанс отомстить.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч.

Новости команд

«Манчестер Юнайтед»

Каземиро дисквалифицирован. Хитон, Ван де Бек и Гарначо травмированы. Есть и хорошие новости! Тен Хаг подтвердил, что Эриксен чувствует себя лучше. Датчанин готов приступить к командным тренировкам.

«Брентфорд»

У гостей ситуация с травмированными несколько лучше. Льюис-Поттер и Айер игру пропустят, а участие в матче Янельта находится под вопросом.

Возможные составы

С каким счетом закончится встреча? Делитесь прогнозами в комментах!