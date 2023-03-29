Сумасшедшая скорость.

Восстановление Кристиана Эриксена после травмы голеностопа близится к концу.

По прогнозам датчанин должен был вернуться на поле не раньше конца апреля, однако, вероятно, он уже готов к этому шагу.

The Mirror сообщает, что полузащитник может начать матч против «Ньюкасла» на скамейке запасных. Эта встреча состоится в воскресенье, 2 апреля. Восстановление игрока идет удивительно быстро и успешно, так что, вероятно, он вернется на месяц раньше планируемого.

Эриксен получил травму 29 января в матче Кубка Англии против «Рединга» после жесткого подката Энди Кэрролла. Кристиан является ключевым игроком команды тен Хага, из-за его травмы «Манчестер Юнайтед» пришлось срочно подписать Марселя Забитцера из «Баварии».

Датский полузащитник, который только летом перешел в «Манчестер Юнайтед», в этом сезоне принял участие в 31 игре во всех турнирах. Он забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.