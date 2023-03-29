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Эриксен опережает все графики. Уже на днях Кристиан может вернуться на поле

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Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Футбол Футбол

Сумасшедшая скорость.

Восстановление Кристиана Эриксена после травмы голеностопа близится к концу.

По прогнозам датчанин должен был вернуться на поле не раньше конца апреля, однако, вероятно, он уже готов к этому шагу.

The Mirror сообщает, что полузащитник может начать матч против «Ньюкасла» на скамейке запасных. Эта встреча состоится в воскресенье, 2 апреля. Восстановление игрока идет удивительно быстро и успешно, так что, вероятно, он вернется на месяц раньше планируемого. 

Эриксен получил травму 29 января в матче Кубка Англии против «Рединга» после жесткого подката Энди Кэрролла. Кристиан является ключевым игроком команды тен Хага, из-за его травмы «Манчестер Юнайтед» пришлось срочно подписать Марселя Забитцера из «Баварии».

Датский полузащитник, который только летом перешел в «Манчестер Юнайтед», в этом сезоне принял участие в 31 игре во всех турнирах. Он забил 2 гола и отдал 9 результативных передач.

3 комментария

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stanvixx
Кристиан удивительный типчик. При том, что пропустил столько времени из за травмы, идёт на 3-м месте по голевым в АПЛ и на 1-м в МЮ. Если бы не травма, возможно мог быть и на первом. Генерирует голы и атаки на топовом уровне! Жаль что с сердцем беда и не вытянет плотнейший график без сбоев. Но ту огромную пользу, которую сможет, он принесёт по максимуму.
+3
0
+3
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Erakha
Ого..2 гола и 9 голевых не плохо для первого сезона👍
+2
0
+2
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отец карим
ждём
+4
0
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