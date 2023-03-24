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😥Фердинанд рассказал, что специально доводил Роналду до слез. К футболу это не имело отношение

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Рио Фердинанд Рио Фердинанд
Криштиану Роналду Криштиану Роналду
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Возможно, что это помогло португальцу в будущем.

Рио Фердинанд рассказал о том, что раньше в «Юнайтед» он доводил Криштиану Роналду до слез, причем делал этот намеренно.

«Я и парень по имени Куинтон Форчун часто стебались над Роналду, − сказал Фердинанд на австралийском телешоу Kyle and Jackie O. − В то время он был намного моложе нас. Все это было на грани издевательства, но для нас это была просто попытка воспитать его, сделать более устойчивым.

Через день в рамках разминки перед тренировкой у нас были разные активности. Я часто его переигрывал, но в итоге он победил меня. У нас было как будто бы сражение между первым и вторым номерами, как Федерер и Надаль. Если бы это крутили по ТВ, то мы бы побили все рекорды. Наше поведение доводило его до слез, но позже он стал очень конкурентоспособным».

Криштиану Роналду и Рио Фердинанд играли вместе на «Олд Траффорд» в течение шести лет. Второе пришествие португальца в «МЮ» завершилось расторжением контракта по обоюдному согласию.

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