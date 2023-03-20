Аж до слез😢

Карлос Энрике Казимиро является воспитанником академии «Сан-Паулу». В систему этой команды попал в 11 лет и уже в 15 являлся капитаном молодежного состава клуба, с которым стал чемпионом клубного чемпионата мира 2008 года.

«Моя мама работала горничной каждый день, включая выходные. Мой отец ушел от нас, когда мне быо три года. Я не помню его и не хочу о нем ничего знать.

Что я хорошо помню и чем горжусь – это момент, когда я получил свою первую серьезную зарплату в профессиональном футболе.

В тот самый момент я пошел и купил дом для своей мамы, которая боролась и страдала пока я не стал тем, кем являюсь сейчас».

В феврале 2013 перебрался на правах аренды в мадридскую «Кастилью», и в том же году впервые вышел в основе команды Жозе Моуринью.