7 комментариев

😨😨😨 «Все еще смеетесь?». Ральф Рангник попал в тренды Твиттера после разгрома «МЮ»
Зря не верили.
Любопытное событие произошло на просторах интернета после разгромного поражения «Манчестер Юнайтед».
Вскоре после матча Ральф Рангник вышел в тренды Твиттера.
Многие болельщики «Юнайтед» вспомнили слова немецкого специалиста о том, что команде нужно десять новых игроков, чтобы соревноваться на самом высоком уровне.
💭 Raj Dholakia: «Люди называли Ральфа Рангника сумасшедшим за то, что он просил десять новых игроков».
💭 Frank: «Люди смеялись над комментариями Рангника об этой команде, помните об этом».
💭 Wavy: «Это все карма за то, что мы не слушали Рангника».
💭 TheElitePundit: «Я видел, как некоторые фанаты издевались над Ральфом Рангником. Они говорили, что он преувеличивал проблемы «Юнайтед». Все еще смеетесь?».
💭 Qeo: «Мы должны извиниться перед Рангником после сегодняшнего выступления, инвестиции в состав необходимы как можно скорее».
💭 Hmackin99: «Мы выигрыли Кубок после подписания семи игроков, и нам все еще нужен целый второй состав. Рангник был щедр, когда говорил про десять футболистов».
💭 UTDEriksen: «Честно говоря, не могу поверить, что тен Хаг не хотел работать с Рангником. Он рекомендовал нам купить Гвардиола, Энцо, Диаса и Альвареса до того, как их стоимость взлетела».
Забитцера взяли вместо Эриксена.
это чистая рокировка
арендованных нет смысла считать. Их взяли как временную замену временно выбывших
Не в новых игроках дело, думаю. Хоть кажется что Тен Хаг настроил им менталитет, иногда случаются такие провалы, как вчера. Главное, чтоб это не превращалось в кризис, а так один провал в 15-20 игр это терпимо.