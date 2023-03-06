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😨😨😨 «Все еще смеетесь?». Ральф Рангник попал в тренды Твиттера после разгрома «МЮ»

Ральф Рангник Ральф Рангник
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Зря не верили.

Любопытное событие произошло на просторах интернета после разгромного поражения «Манчестер Юнайтед».

Вскоре после матча Ральф Рангник вышел в тренды Твиттера.

Экс-тренер "Торонто" и спортивный психолог вошли в штаб Рангника в "МЮ" - РИА Новости Спорт, 07.12.2021

Многие болельщики «Юнайтед» вспомнили слова немецкого специалиста о том, что команде нужно десять новых игроков, чтобы соревноваться на самом высоком уровне.

💭 Raj Dholakia: «Люди называли Ральфа Рангника сумасшедшим за то, что он просил десять новых игроков».

💭 Frank: «Люди смеялись над комментариями Рангника об этой команде, помните об этом».

💭 Wavy: «Это все карма за то, что мы не слушали Рангника».

💭 TheElitePundit: «Я видел, как некоторые фанаты издевались над Ральфом Рангником. Они говорили, что он преувеличивал проблемы «Юнайтед». Все еще смеетесь?».

💭 Qeo: «Мы должны извиниться перед Рангником после сегодняшнего выступления, инвестиции в состав необходимы как можно скорее».

💭 Hmackin99: «Мы выигрыли Кубок после подписания семи игроков, и нам все еще нужен целый второй состав. Рангник был щедр, когда говорил про десять футболистов».

💭 UTDEriksen: «Честно говоря, не могу поверить, что тен Хаг не хотел работать с Рангником. Он рекомендовал нам купить Гвардиола, Энцо, Диаса и Альвареса до того, как их стоимость взлетела».

7 комментариев

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Dm Kznts
Ответ Alexander Yavriantz
Каземиро, Мартинез, Эриксен, Маласия, Антони и да, 2 арендованных Вегорст и Забитцер.
я насчитал 5
Забитцера взяли вместо Эриксена.
это чистая рокировка
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Alexander Yavriantz
Ответ Dm Kznts
7 новых игроков? и кто это? арендованных нет смысла считать. Их взяли как временную замену временно выбывших
Каземиро, Мартинез, Эриксен, Маласия, Антони и да, 2 арендованных Вегорст и Забитцер.
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Dm Kznts
Ответ Alexander Yavriantz
ТенХаг получил 7 новых игроков уже. Да, январские подписания так себе, хотя Вегорст и Забитцер добротные игроки, но по хорошему не уровня старта МЮ. За Антони пока непонятно зачем выложили 100 лямов. Периодически выдёт полезные голы, как против Барсы например, но в целом КПД его атакующих действий стремится к нулю. В защите кроме вчерашней игры отрабатывает обычно. Не в новых игроках дело, думаю. Хоть кажется что Тен Хаг настроил им менталитет, иногда случаются такие провалы, как вчера. Главное, чтоб это не превращалось в кризис, а так один провал в 15-20 игр это терпимо.
7 новых игроков? и кто это?
арендованных нет смысла считать. Их взяли как временную замену временно выбывших
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Dm Kznts
кверти ты уже по ТХ переобуться успел? ))
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Стальной Вилли
Если сравнивать глубину состава с теми кому они проиграли то это плохая отмазка
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QWertY
Рангник всегда был прав. Но есть тут некоторые уникумы, которые обвиняли его во всех бедах. Но им простительно, ибо они нули в понимании футбола. Такие как димасик, тюльпанчик, гутьерраз, всякие криштибои и так далее))
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Alexander Yavriantz
ТенХаг получил 7 новых игроков уже. Да, январские подписания так себе, хотя Вегорст и Забитцер добротные игроки, но по хорошему не уровня старта МЮ. За Антони пока непонятно зачем выложили 100 лямов. Периодически выдёт полезные голы, как против Барсы например, но в целом КПД его атакующих действий стремится к нулю. В защите кроме вчерашней игры отрабатывает обычно.

Не в новых игроках дело, думаю. Хоть кажется что Тен Хаг настроил им менталитет, иногда случаются такие провалы, как вчера. Главное, чтоб это не превращалось в кризис, а так один провал в 15-20 игр это терпимо.
+4
0
+4
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