7 комментариев

Зря не верили.

Любопытное событие произошло на просторах интернета после разгромного поражения «Манчестер Юнайтед».

Вскоре после матча Ральф Рангник вышел в тренды Твиттера.

Многие болельщики «Юнайтед» вспомнили слова немецкого специалиста о том, что команде нужно десять новых игроков, чтобы соревноваться на самом высоком уровне.

💭 Raj Dholakia: «Люди называли Ральфа Рангника сумасшедшим за то, что он просил десять новых игроков».

💭 Frank: «Люди смеялись над комментариями Рангника об этой команде, помните об этом».

💭 Wavy: «Это все карма за то, что мы не слушали Рангника».

💭 TheElitePundit: «Я видел, как некоторые фанаты издевались над Ральфом Рангником. Они говорили, что он преувеличивал проблемы «Юнайтед». Все еще смеетесь?».

💭 Qeo: «Мы должны извиниться перед Рангником после сегодняшнего выступления, инвестиции в состав необходимы как можно скорее».

💭 Hmackin99: «Мы выигрыли Кубок после подписания семи игроков, и нам все еще нужен целый второй состав. Рангник был щедр, когда говорил про десять футболистов».

💭 UTDEriksen: «Честно говоря, не могу поверить, что тен Хаг не хотел работать с Рангником. Он рекомендовал нам купить Гвардиола, Энцо, Диаса и Альвареса до того, как их стоимость взлетела».