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Кажется, мы даже не представляем, насколько крут Каземиро. Вне поля он проделывает не меньше работы, чем на нем

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Как он умудряется все успевать?

Каземиро присоединился к «Манчестер Юнайтед» только этим летом, но он уже стал важнейшим игроком команды Эрика тен Хага. Опорник обладает огромным опытом, который помог ему вместе с «Реалом» взять аж 5 титулов Лиги чемпионов и трижды стать чемпионом Испании.

И теперь Казе демонстрирует свою организованность и серьезный подход к делу в Англии. The Times поделился инсайдами о том, как много усилий бразилец прилагает для своего развития и успеха команды.

Во-первых, бразилец постоянно смотрит футбол ― как минимум один матч в день. Он признается, что его жену это раздражает, но он считает, что обязан быть в курсе, так как это его работа.

Во-вторых, он готовится досконально готовится к каждому матчу ― с кем бы ни играл «Юнайтед», полузащитник изучает все подробности о сопернике и его статистику. Он обладает таким количеством данных, что сбивает с толку тренерский штаб. Часто он проводит анализ игроков соперника с помощью Wyscout. Именно благодаря этой платформе он смог разработать план, как воспользоваться слабостями Килиана Мбаппе и нейтрализовать его в игре Лиги чемпионов, где «ПСЖ» играл против «Реала».

В-третьих, помимо языковых занятий, представляемых «Манчестер Юнайтед», Каземиро отдельно нанял репетитора и работает с ним дома дважды в неделю.

В-четвертых, в дни, когда команда тренируется, бразильский футболист приезжает на базу клуба одним из первых. Он начинает день с завтрака с Бруну Фернандешем и Давидом Де Хеа, а в течение дня он уделяет много времени общению с молодыми игроками.

Фантастическая преданность делу. Неудивительно, что он один из лучших футболистов этой планеты.

2 комментария

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Артур Сергеевич
Вот ему бы еще ЗМ
+2
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Плотников Семен
Каз - машина
+1
0
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