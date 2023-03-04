Какой путь он прошел с Евро-2020...

Кристиан Эриксен был номинирован на премию Laureus World Comeback of the Year.

Как мы все помним, датчанин перенес остановку сердца во время матча на Евро-2020 — момент, который заставил мир замереть в ужасе — и с тех пор он действительно проделал огромную работу, чтобы вернуться и снова играть в футбол на самом высоком уровне.

В настоящее время 31-летний футболист выбыл из строя из-за травмы лодыжки, но в этом сезоне он был ключевым игроком команды Эрика тен Хага.

Полузащитник вернулся в большой футбол в январе 2022 года после установки кардиовертера-дефибриллятора, проведя прекрасную половину сезона в «Брентфорде», а уже летом он перебрался на «Олд Траффорд».

Он также достиг своей цели, сыграв в составе сборной Дании на чемпионате мира в Катаре.

Пережив такое, не каждый бы решился вернуться, но Эриксен упорно работал, чтобы возобновить свою карьеру. Именно за это он был назван среди номинантов на престижную награду Laureus.

Наряду с ним в шорт-лист вошли велосипедистка Аннемик ван Флейтен, мотоциклист Франческо Багная, спортсмен Якоб Ингебригтсен, баскетболист Клэй Томпсон и игрок в гольф Тайгер Вудс.

Победитель будет определен 71 членом Всемирной спортивной академии Laureus, в которую входят олимпийские чемпионы, мировые рекордсмены и многие другие великие спортсмены, такие как легенда «Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон.

Laureus также вручает награду лучшему спортсмену года. В этом году из футболистов на нее номинированы Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

Победители Laureus World Sports Awards 2023 будут объявлены этой весной.