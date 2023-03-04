United Tweets
Блог

Кристиана Эриксена номинировали на премию «Камбэк года». Кто заслуживает этого, как не он?

Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Кристиан Эриксен Кристиан Эриксен
Футбол Футбол

Какой путь он прошел с Евро-2020...

Кристиан Эриксен был номинирован на премию Laureus World Comeback of the Year.

Как мы все помним, датчанин перенес остановку сердца во время матча на Евро-2020 — момент, который заставил мир замереть в ужасе — и с тех пор он действительно проделал огромную работу, чтобы вернуться и снова играть в футбол на самом высоком уровне.

В настоящее время 31-летний футболист выбыл из строя из-за травмы лодыжки, но в этом сезоне он был ключевым игроком команды Эрика тен Хага.

Полузащитник вернулся в большой футбол в январе 2022 года после установки кардиовертера-дефибриллятора, проведя прекрасную половину сезона в «Брентфорде», а уже летом он перебрался на «Олд Траффорд».

Он также достиг своей цели, сыграв в составе сборной Дании на чемпионате мира в Катаре.

Пережив такое, не каждый бы решился вернуться, но Эриксен упорно работал, чтобы возобновить свою карьеру. Именно за это он был назван среди номинантов на престижную награду Laureus.

Наряду с ним в шорт-лист вошли велосипедистка Аннемик ван Флейтен, мотоциклист Франческо Багная, спортсмен Якоб Ингебригтсен, баскетболист Клэй Томпсон и игрок в гольф Тайгер Вудс.

Победитель будет определен 71 членом Всемирной спортивной академии Laureus, в которую входят олимпийские чемпионы, мировые рекордсмены и многие другие великие спортсмены, такие как легенда «Юнайтед» сэр Бобби Чарльтон.

Laureus также вручает награду лучшему спортсмену года. В этом году из футболистов на нее номинированы Килиан Мбаппе и Лионель Месси.

Победители Laureus World Sports Awards 2023 будут объявлены этой весной.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий