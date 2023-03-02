United Tweets
Блог

Один фанат точно запомнит финал Кубка английской лиги на всю жизнь. И все благодаря доброте Каземиро

Антони Антони
Джейдон Санчо Джейдон Санчо
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
Каземиро Каземиро
Клубы Клубы
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Бразилец ― пример для подражания в «МЮ».

Каземиро подарил фанату незабываемый момент в вечер, когда «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги.

Всего за несколько месяцев бразильский опорник полюбился всем болельщикам команды, а он отвечает им тем же. Совсем недавно Казе отпраздновал победный гол Рэшфорда в ворота «Манчестер Сити» страстными объятиями с фанатами.

Еще один чудесный пример взаимодействия полузащитника с поклонниками попал на камеры после триумфа в финале Кубка лиги. Болельщик ждал у лестницы, в надежде попривествовать игроков, но получил даже больше.

Футболисты, которые шли первыми, либо проигнорировали его, либо отбили в кулачок.

Но тут появился Каземиро, который крепко обнял фаната. А дальше Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Виктор Линделеф, Джейдон Санчо, Антони, Маркус Рэшфорд и все другие игроки, идущие позади, последовали его примеру.

Тот парень точно надолго запомнит этот вечер.

Каземиро подает пример во всем 😍

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
stanvixx
Кажется ДЦП у парня. Здоровья ему. Порадовался, наверное, действительно от души )
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
davidrigen@gmail.com
У парня ДЦП..Грех не обняться!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Слава Мельников
Лаааадно, убедили. Футболку на лето покупаю с Каземиро, а не с Мартинесом или Рэшфордом)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий