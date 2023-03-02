Бразилец ― пример для подражания в «МЮ».

Каземиро подарил фанату незабываемый момент в вечер, когда «Манчестер Юнайтед» выиграл Кубок английской лиги.

Всего за несколько месяцев бразильский опорник полюбился всем болельщикам команды, а он отвечает им тем же. Совсем недавно Казе отпраздновал победный гол Рэшфорда в ворота «Манчестер Сити» страстными объятиями с фанатами.

Еще один чудесный пример взаимодействия полузащитника с поклонниками попал на камеры после триумфа в финале Кубка лиги. Болельщик ждал у лестницы, в надежде попривествовать игроков, но получил даже больше.

Футболисты, которые шли первыми, либо проигнорировали его, либо отбили в кулачок.

Но тут появился Каземиро, который крепко обнял фаната. А дальше Бруну Фернандеш, Диогу Далот, Виктор Линделеф, Джейдон Санчо, Антони, Маркус Рэшфорд и все другие игроки, идущие позади, последовали его примеру.

Тот парень точно надолго запомнит этот вечер.

Каземиро подает пример во всем 😍