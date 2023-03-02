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Лисандро Мартинес настолько суров, что подкатывается шипами вперед даже в своих одноклубников 😱😱😱

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Фред Фред
Футбол Футбол

Пока без травм.

«Манчестер Юнайтед» выбил «Вест Хэм» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

Саид Бенрахма открыл счет на 54-й минуте. «Юнайтед» отыгрался на 77-й благодаря автоголу Найефа Агерда, а затем Алехандро Гарначо вывел манкунианцев вперед на 90-й минуте.

На 95-й минуте Фред укрепил преимущество команды Эрика тен Хага, а после гола бразильца Лисандро Мартинес чуть было не травмировал сразу несколько своих одноклубников – аргентинец на всей скорости подкатился в толпу празднующих.

Лисандро очень крут, но своих мог бы и поберечь 😅

5 комментариев

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dak wat
Ответ dak wat
Празднование в стиле Тугая Керимоглу, помните такого?
я перепутал) там был Shefki Kuqi )
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dak wat
Празднование в стиле Тугая Керимоглу, помните такого?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
stanvixx
Я когда это видел, тоже испугался, что он въедет Фреду на травму ))
0
0
0
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Мистер Робот
Тоже видел этот момент, у меня аж живот заболел от увиденного, надеюсь Вауту не прилетело.
+2
0
+2
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Никита Самарин
😂😂😂
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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