Пока без травм.

«Манчестер Юнайтед» выбил «Вест Хэм» (3:1) в 1/8 финала Кубка Англии.

Саид Бенрахма открыл счет на 54-й минуте. «Юнайтед» отыгрался на 77-й благодаря автоголу Найефа Агерда, а затем Алехандро Гарначо вывел манкунианцев вперед на 90-й минуте.

На 95-й минуте Фред укрепил преимущество команды Эрика тен Хага, а после гола бразильца Лисандро Мартинес чуть было не травмировал сразу несколько своих одноклубников – аргентинец на всей скорости подкатился в толпу празднующих.

Лисандро очень крут, но своих мог бы и поберечь 😅