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Фил Джонс вышел на поле на матче «МЮ» ― «Ньюкасл». Только сегодня защитник манкунианцев выступает в оригинальной роли

Фил Джонс Фил Джонс
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Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
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Футбол Футбол

Новая работа для легендарного игрока.

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс появился на стадионе «Уэмбли» в финале Кубка лиги, но не в составе своей команды.

Оказывается, сегодня Джонс работает в качестве эксперта Sky Sports на матче против «Ньюкасл Юнайтед».

Легендарный Джонс не играл за «красных дьяволов» почти год, в последний раз он появлялся на поле в мае 2022 года. Он перешел в «МЮ» аж в 2011 году, а его нынешний контракт рассчитан до грядущего лета.

Похоже, что Эрик тен Хаг дал ему довольно уникальное разрешение и выступить в необычной для действующего футболиста роли. Сегодня он будет делиться своим экспертным мнением в команде с Гари Невиллом и Роем Кином.

На первый же вопрос о новом главном тренере манкунианцев Фил сказал:

«Он дал каждому в клубе ощущение своей ценности».

Приятно видеть Джонса на поле, хоть и в такой роли.

4 комментария

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Gon3a1e5@mail.ru
Ответ Евгений Кузнецов
крутой голос у комментатора, конечно! как в тех самых футбольных симуляторах
По-моему его звали джон мотсон, умер несколько дней назад. Официальный голос фифа и голос премьер лиги . RIP!!
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Кузнецов
крутой голос у комментатора, конечно! как в тех самых футбольных симуляторах
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
8Scholes8
да уж....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
исянов
смешно смотрится этот бездарный кусок мяса рядом с невиллом и кином. как агаларова рядом с нистелроем поставить
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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