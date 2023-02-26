Фил Джонс вышел на поле на матче «МЮ» ― «Ньюкасл». Только сегодня защитник манкунианцев выступает в оригинальной роли
Новая работа для легендарного игрока.
Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс появился на стадионе «Уэмбли» в финале Кубка лиги, но не в составе своей команды.
Оказывается, сегодня Джонс работает в качестве эксперта Sky Sports на матче против «Ньюкасл Юнайтед».
Легендарный Джонс не играл за «красных дьяволов» почти год, в последний раз он появлялся на поле в мае 2022 года. Он перешел в «МЮ» аж в 2011 году, а его нынешний контракт рассчитан до грядущего лета.
Похоже, что Эрик тен Хаг дал ему довольно уникальное разрешение и выступить в необычной для действующего футболиста роли. Сегодня он будет делиться своим экспертным мнением в команде с Гари Невиллом и Роем Кином.
На первый же вопрос о новом главном тренере манкунианцев Фил сказал:
«Он дал каждому в клубе ощущение своей ценности».
Приятно видеть Джонса на поле, хоть и в такой роли.
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