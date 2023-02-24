Каждая лига имеет свои особенности.

Официальный сайт «Юнайтед» поговорил с хавбеком Каземиро, который летом пришел в клуб из «Мадрида». Бразильца попросили сравнил уровень АПЛ и Ла Лиги.

«Честно говоря, они совершенно разные. Особенно из-за некоторых обстоятельств, таких как интенсивность игр. Я не пытаюсь недооценивать Ла Лигу, но игры здесь гораздо сложнее, здесь больше переходов мяча от команды к команде.

В Испании больше предпочитают тику-таку, как его там называют. Здесь больше атакующих ходов, передачи мяча.

Каждая лига имеет свои качества и особенности. Я знаю, что у каждой есть особенности, и я уважаю обе лиги. Самое главное, чтобы игроки как можно быстрее адаптировались в новых обстоятельствах».

Каземиро провел почти десять лет в Испании. Он играл за «Мадрид» и выиграл с ним 18 турниров. Сейчас хавбек близок к тому, чтобы выиграть свой первый трофей в Англии.