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Каземиро объяснил разницу между АПЛ и Ла Лигой. Одна из них показалась ему сложнее

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Каждая лига имеет свои особенности.

Официальный сайт «Юнайтед» поговорил с хавбеком Каземиро, который летом пришел в клуб из «Мадрида». Бразильца попросили сравнил уровень АПЛ и Ла Лиги.

«Честно говоря, они совершенно разные. Особенно из-за некоторых обстоятельств, таких как интенсивность игр. Я не пытаюсь недооценивать Ла Лигу, но игры здесь гораздо сложнее, здесь больше переходов мяча от команды к команде.

В Испании больше предпочитают тику-таку, как его там называют. Здесь больше атакующих ходов, передачи мяча.

Каждая лига имеет свои качества и особенности. Я знаю, что у каждой есть особенности, и я уважаю обе лиги. Самое главное, чтобы игроки как можно быстрее адаптировались в новых обстоятельствах».

Каземиро провел почти десять лет в Испании. Он играл за «Мадрид» и выиграл с ним 18 турниров. Сейчас хавбек близок к тому, чтобы выиграть свой первый трофей в Англии.

3 комментария

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Манул Манулов
Лучший трансфер Юнайтед за долгое время!
+3
0
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Тохир Анваров
Каземиро крут!Без него МЮ совсем другая команда.
+1
0
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geoo9
Хомяк в порядке, приноровился, вроде тащит
+4
0
+4
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