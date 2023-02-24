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Обратили внимание, что Каземиро не участвовал в стычке игроков «МЮ» и «Барсы»? Камеры поймали его реакцию - это шедевр 🤣🤣🤣

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«Человек даже не доверяет самому себе 😅».

Каземиро получил первую прямую красную карточку в своей карьере, когда схватил за шею Уилла Хьюза в игре против «Кристал Пэлас» пару недель назад.

Бразилец был дисквалифицирован на 3 игры, и, будучи самым важным игроком «Юнайтед» в центре поля, похоже, четко усвоил урок.

Когда Бруну Фернандеш сбил Френки де Йонга, сразу завезалась стычка.

Игроки с обеих сторон были в бешенстве, что закончилось двумя желтыми карточками - Бруну и Кессиэ.

Болельщики отметили реакцию Каземиро на стычку. Это забавно.

Каземиро знает, что может произойти, если он вмешается, и просто смотрит в другую сторону.

Поклонникам «МЮ» понравилась его реакция или, скорее, «нереакция».

💭 UtdFaithfuls: «Каземиро не потрудился вмешаться. Человек даже не доверяет самому себе 😅».

💭 Lukshawarmy: «Каземиро не захотел вмешиваться после последнего раза 😭».

💭 Centredevils: «Забавно, как Каземиро отводит взгляд от драки, он не знает, что будет делать, если увидит это».

💭 Enda: «Один раз я уже повелся на это», - говорит Каземиро...».

3 комментария

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Придуманная дисквалификация по большому счету со стороны судей тогда
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mancunian82
Никогда не поздно учиться на своих ошибках)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ахма Начоо
Его уже удаляли за такие глупые стычки хватит, он сейчас один из ключевых игроков.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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