Обратили внимание, что Каземиро не участвовал в стычке игроков «МЮ» и «Барсы»? Камеры поймали его реакцию - это шедевр 🤣🤣🤣
«Человек даже не доверяет самому себе 😅».
Каземиро получил первую прямую красную карточку в своей карьере, когда схватил за шею Уилла Хьюза в игре против «Кристал Пэлас» пару недель назад.
Бразилец был дисквалифицирован на 3 игры, и, будучи самым важным игроком «Юнайтед» в центре поля, похоже, четко усвоил урок.
Когда Бруну Фернандеш сбил Френки де Йонга, сразу завезалась стычка.
Игроки с обеих сторон были в бешенстве, что закончилось двумя желтыми карточками - Бруну и Кессиэ.
Болельщики отметили реакцию Каземиро на стычку. Это забавно.
Каземиро знает, что может произойти, если он вмешается, и просто смотрит в другую сторону.
Поклонникам «МЮ» понравилась его реакция или, скорее, «нереакция».
💭 UtdFaithfuls: «Каземиро не потрудился вмешаться. Человек даже не доверяет самому себе 😅».
💭 Lukshawarmy: «Каземиро не захотел вмешиваться после последнего раза 😭».
💭 Centredevils: «Забавно, как Каземиро отводит взгляд от драки, он не знает, что будет делать, если увидит это».
💭 Enda: «Один раз я уже повелся на это», - говорит Каземиро...».
3 комментария