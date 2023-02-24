«Человек даже не доверяет самому себе 😅».

Каземиро получил первую прямую красную карточку в своей карьере, когда схватил за шею Уилла Хьюза в игре против «Кристал Пэлас» пару недель назад.

Бразилец был дисквалифицирован на 3 игры, и, будучи самым важным игроком «Юнайтед» в центре поля, похоже, четко усвоил урок.

Когда Бруну Фернандеш сбил Френки де Йонга, сразу завезалась стычка.

Игроки с обеих сторон были в бешенстве, что закончилось двумя желтыми карточками - Бруну и Кессиэ.

Болельщики отметили реакцию Каземиро на стычку. Это забавно.

Каземиро знает, что может произойти, если он вмешается, и просто смотрит в другую сторону.

Поклонникам «МЮ» понравилась его реакция или, скорее, «нереакция».

💭 UtdFaithfuls: «Каземиро не потрудился вмешаться. Человек даже не доверяет самому себе 😅».

💭 Lukshawarmy: «Каземиро не захотел вмешиваться после последнего раза 😭».

💭 Centredevils: «Забавно, как Каземиро отводит взгляд от драки, он не знает, что будет делать, если увидит это».

💭 Enda: «Один раз я уже повелся на это», - говорит Каземиро...».