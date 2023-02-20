Гарначо договорился о новом контракте с «МЮ». Объявление задерживают по одной причине

ESPN сообщает, что у Алехандро Гарначо есть полное соглашение с «Юнайтед» о новом пятилетнем контракте. Текущий контракт юноши истекает в 2024 году.

Его заработная плата будет «приспосабливаться к его статусу в команде» и будет постепенно увеличиваться с годами.

Официальное объявление ожидается в ближайшее время, но оно задерживается из-за проблем с "правами на изображение" Гарначо.