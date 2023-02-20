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Гарначо договорился о новом контракте с «МЮ». Объявление задерживают по одной причине

Алехандро Гарначо Алехандро Гарначо
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ESPN сообщает, что у Алехандро Гарначо есть полное соглашение с «Юнайтед» о новом пятилетнем контракте. Текущий контракт юноши истекает в 2024 году.

Его заработная плата будет «приспосабливаться к его статусу в команде» и будет постепенно увеличиваться с годами.

Официальное объявление ожидается в ближайшее время, но оно задерживается из-за проблем с "правами на изображение" Гарначо.

Аргентинец провел за «Юнайтед» 27 матчей за первую команду.

3 комментария

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Манул Манулов
Пригодится в будущем
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Perhat Penayew
Будущий Легенда удачи
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Dmitry Shaolin
Ему надо менять клуб, перспективный парень.
0
-4
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