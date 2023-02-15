Сегодня «Барселона» и «Ман Юнайтед» встретится в рамках еврокубка. Глядя на текущую форму команд, трудно осознавать, что рубиться они будут в Лиге Европы.

За последние 17 официальных игр обе команды проиграли всего одну встречу, и сейчас находятся, вероятно, в лучшей форме. И «МЮ», и «Барса» давно не брали больших трофеев, поэтому их встреча в 1/16 ЛЕ – подарок для всех болельщиков.

Очевидно, команды будут настроены на тяжелую борьбу, но хочется верить, что уважительные отношения с соперниками сохранятся – а такие есть. Рафинья признался, что восхищается Каземиро.

«Каземиро – игрок, о котором я рассказываю друзьям и близким. Это футболист, которого я очень хочу видеть в своей команде», – сказал вингер «Барсы».

Рафинья пересекался с Каземиро только в сборной – сыграли 10 матчей, выиграли 9. Единственное поражение – хорватам в 1/4 ЧМ-2022.