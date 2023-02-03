Фред назвал три золотых правила, которые в «МЮ» установил Тен Хаг

С приходом в команду Тен Хага «МЮ» начал серьезно меняться. Болельщики «красных дьяволов» наконец с удовольствием наблюдают за игрой любимой команды. Но голландский тренер наводит порядок и за пределами футбольного поля.

В интервью изданию The Times Фред рассказал о трех золотых правилах, которые Тен Хаг установил в «Юнайтед»:

«Тренер установил правила в раздевалке. Не опаздывать, не совершать неправильных поступков, всегда делать все возможное, чтобы помочь своему одноклубнику – и это очень важно».

Очевидно, Тен Хаг смог завоевать уважение игроков, его авторитет в команде мало кто решится оспорить.

Криштиану Роналду был наказан за то, что не вышел на замену в матче с «Тоттенхэмом». Впоследствии его контракт с «красными дьяволами» был расторгнут по обоюдному согласию.

Маркус Рэшфорд был отправлен на скамейку запасных после победы «Юнайтед» над «Вулверхэмптоном» в канун Нового года после того, как признался, что проспал и пропустил командную встречу.

«МЮ» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда набрала 39 очков.

Как вам правила Тен Хага?