Фред назвал три золотых правила, которые в «МЮ» установил Тен Хаг
С приходом в команду Тен Хага «МЮ» начал серьезно меняться. Болельщики «красных дьяволов» наконец с удовольствием наблюдают за игрой любимой команды. Но голландский тренер наводит порядок и за пределами футбольного поля.
В интервью изданию The Times Фред рассказал о трех золотых правилах, которые Тен Хаг установил в «Юнайтед»:
«Тренер установил правила в раздевалке. Не опаздывать, не совершать неправильных поступков, всегда делать все возможное, чтобы помочь своему одноклубнику – и это очень важно».
Очевидно, Тен Хаг смог завоевать уважение игроков, его авторитет в команде мало кто решится оспорить.
Криштиану Роналду был наказан за то, что не вышел на замену в матче с «Тоттенхэмом». Впоследствии его контракт с «красными дьяволами» был расторгнут по обоюдному согласию.
Маркус Рэшфорд был отправлен на скамейку запасных после победы «Юнайтед» над «Вулверхэмптоном» в канун Нового года после того, как признался, что проспал и пропустил командную встречу.
«МЮ» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда набрала 39 очков.
Как вам правила Тен Хага?
2. Не делайте плохое.
3. Хорошее делайте.
Да он чертов гений
Правила номер 2: Забудьте первое правило 😎
очень хочу, чтобы МЮ взял трофей в этом сезоне