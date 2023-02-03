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Фред назвал три золотых правила, которые в «МЮ» установил Тен Хаг

Фред Фред
Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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С приходом в команду Тен Хага «МЮ» начал серьезно меняться. Болельщики «красных дьяволов» наконец с удовольствием наблюдают за игрой любимой команды. Но голландский тренер наводит порядок и за пределами футбольного поля.

В интервью изданию The Times Фред рассказал о трех золотых правилах, которые Тен Хаг установил в «Юнайтед»:

«Тренер установил правила в раздевалке. Не опаздывать, не совершать неправильных поступков, всегда делать все возможное, чтобы помочь своему одноклубнику – и это очень важно».  

Очевидно, Тен Хаг смог завоевать уважение игроков, его авторитет в команде мало кто решится оспорить.

Криштиану Роналду был наказан за то, что не вышел на замену в матче с «Тоттенхэмом». Впоследствии его контракт с «красными дьяволами» был расторгнут по обоюдному согласию.

Маркус Рэшфорд был отправлен на скамейку запасных после победы «Юнайтед» над «Вулверхэмптоном» в канун Нового года после того, как признался, что проспал и пропустил командную встречу.

«МЮ» занимает четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда набрала 39 очков.  

Как вам правила Тен Хага?

5 комментариев

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Lavinka
Делай как надо ! А как не надо не делай !
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Pog
Ответ Artem Sarapulov
1. Не опаздывайте. 2. Не делайте плохое. 3. Хорошее делайте. Да он чертов гений
за все хорошее, против всего плохого)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Sarapulov
1. Не опаздывайте.
2. Не делайте плохое.
3. Хорошее делайте.

Да он чертов гений
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Aymyrat Rahymberdiyew
Правила номер 1: Соблюдать все правила
Правила номер 2: Забудьте первое правило 😎
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kir6illf023
все правила нормальные и главное- своевременные
очень хочу, чтобы МЮ взял трофей в этом сезоне
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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