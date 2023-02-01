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Невеста новичка «МЮ» Забитцера: она старше его на 9 лет, родом из Херсона, а прославилась благодаря шоу «Холостяк»

Марсель Забитцер Марсель Забитцер
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«Манчестер Юнайтед» арендовал футболиста мюнхенской «Баварии» Марселя Забитцера до конца сезона.

Марсель прибудет в Манчестер вместе с Катей Кюне. Катя на девять лет старше полузащитника и прославилась благодаря роли в немецкой версии реалити-шоу «Холостяк».

Они встречаются с 2017 года, в 2020 году игрок сборной Австрии встал на одно колено и сделал предложение в романтической обстановке на Мальдивах.

У пары есть дочь Мэри Лу.

RB Leipzig's Midfielder Marcel Sabitzer Bio, Age, Salary, Girlfried, Daughter, Family, Net Worth, Contract, Career

Катя из Украины, она родилась в Херсоне и живет то в Мюнхене, то в Вене.

Марсель Сабитцер перейдет в «Манчестер Юнайтед» вместе с Катей Кюне.
Катя Кюне и Марсель Сабитцер встречаются с 2017 года.
Катя и Сабитцер обручились в 2020 году
Катя Кун прославилась после появления в немецком сериале «Холостяк».
У Кати Кун и новой звезды «Манчестер Юнайтед» Марселя Сабитцера родилась дочь.
Катя Кюне делит свое время между Мюнхеном и Веной

4 комментария

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Вадим Сидоров
Ответ Neron
Косит слегка, а так хорошая! Совет да любовь!
Вообще косоглазие смотрится жутковато, досточно вспомнить бандита Тягунова из "Места встречи".
А если оба глаза косят...
Кстати победительница шоу "Холостяк"
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umnik3
Хорошая хохлушка)
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OSHO - ऊर्जा
Одни кости, да кусочки мяска. По внешнему таких оч много. Но всё решает химия, внутренний мир человек. Решает то что может дать женщина мужчине, например поддержку, заботу, рост, психологическую силу и т.д.

Значит даёт ему много, если вместе.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Neron
Косит слегка, а так хорошая! Совет да любовь!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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