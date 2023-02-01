Невеста новичка «МЮ» Забитцера: она старше его на 9 лет, родом из Херсона, а прославилась благодаря шоу «Холостяк»

«Манчестер Юнайтед» арендовал футболиста мюнхенской «Баварии» Марселя Забитцера до конца сезона.

Марсель прибудет в Манчестер вместе с Катей Кюне. Катя на девять лет старше полузащитника и прославилась благодаря роли в немецкой версии реалити-шоу «Холостяк».

Они встречаются с 2017 года, в 2020 году игрок сборной Австрии встал на одно колено и сделал предложение в романтической обстановке на Мальдивах.

У пары есть дочь Мэри Лу.

Катя из Украины, она родилась в Херсоне и живет то в Мюнхене, то в Вене.