Попало в кадр 📸 Празднуя гол «Редингу», Каземиро попросил болельщиков оценить вклад Антони

Никого не оставит без внимания.

Каземиро за 4 минуты оформил дубль в матче против «Рединга», обеспечив «Манчестер Юнтайтед» победу и выход в 1/8 Кубка Англии.

Первый гол бразильский полузащитник забил, стремительно врезавшись в штрафную и четко пробив по воротам. Однако этот гол стал возможен благодаря превосходной вертикальной передаче Антони.

И Каземиро попросил болельщиков обратить на это внимание, когда праздновал вместе с нападающим. Он указал на Антони во время празднования, призывая фанатов на «Олд Траффорд» показать ему больше любви.

22-летний бразилец продемонстрировал довольно солидную игра, создав множество моментов наряду с результативной передачей.