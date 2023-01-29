Попало в кадр 📸 Празднуя гол «Редингу», Каземиро попросил болельщиков оценить вклад Антони
Никого не оставит без внимания.
Каземиро за 4 минуты оформил дубль в матче против «Рединга», обеспечив «Манчестер Юнтайтед» победу и выход в 1/8 Кубка Англии.
Первый гол бразильский полузащитник забил, стремительно врезавшись в штрафную и четко пробив по воротам. Однако этот гол стал возможен благодаря превосходной вертикальной передаче Антони.
И Каземиро попросил болельщиков обратить на это внимание, когда праздновал вместе с нападающим. Он указал на Антони во время празднования, призывая фанатов на «Олд Траффорд» показать ему больше любви.
22-летний бразилец продемонстрировал довольно солидную игра, создав множество моментов наряду с результативной передачей.
Или ждёте матча с Барсой? Быть может шансы не равны, но точно могу пообещать лёгкой прогулки Барсе не светит, и МЮ с Тен Хагом будут биться до последнего патрона. Даже если проиграем, по сумме двух матчей, по крайне мере сделаем всё что было в силах, нынешнего состава.