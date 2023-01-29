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Попало в кадр 📸 Празднуя гол «Редингу», Каземиро попросил болельщиков оценить вклад Антони

Антони Антони
Каземиро Каземиро
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Никого не оставит без внимания. 

Каземиро за 4 минуты оформил дубль в матче против «Рединга», обеспечив «Манчестер Юнтайтед» победу и выход в 1/8 Кубка Англии.

Первый гол бразильский полузащитник забил, стремительно врезавшись в штрафную и четко пробив по воротам. Однако этот гол стал возможен благодаря превосходной вертикальной передаче Антони.

И Каземиро попросил болельщиков обратить на это внимание, когда праздновал вместе с нападающим. Он указал на Антони во время празднования, призывая фанатов на «Олд Траффорд» показать ему больше любви.

22-летний бразилец продемонстрировал довольно солидную игра, создав множество моментов наряду с результативной передачей.

8 комментариев

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Мовлид Байсалуев
Ответ Тюменский медвежонок
в смысле шансов против Барселоны нет? эту Барселону в ЛЧ все кому не лень обыгрывали, если МЮ боится такую Барселону или считает ее фаворитом, то тен Хагу лучше сразу уволиться и распустить состав, ибо в Барселоне сырой физрук Хави и молодежь в составе
А почему тогда Барса на первом месте в лиге, и как они обыграли Реал в матче за Суперкубок с этим физруком?
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Тюменский медвежонок
Ответ OSHO - ऊर्जा
Ну что? Где хейтеры МЮ? Всё так же думаете что Тен Хаг физрук? Что МЮ везёт? Что нет игры? Или ждёте матча с Барсой? Быть может шансы не равны, но точно могу пообещать лёгкой прогулки Барсе не светит, и МЮ с Тен Хагом будут биться до последнего патрона. Даже если проиграем, по сумме двух матчей, по крайне мере сделаем всё что было в силах, нынешнего состава.
в смысле шансов против Барселоны нет? эту Барселону в ЛЧ все кому не лень обыгрывали, если МЮ боится такую Барселону или считает ее фаворитом, то тен Хагу лучше сразу уволиться и распустить состав, ибо в Барселоне сырой физрук Хави и молодежь в составе
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siragh@yandex.ru
Ответ OSHO - ऊर्जा
Ну что? Где хейтеры МЮ? Всё так же думаете что Тен Хаг физрук? Что МЮ везёт? Что нет игры? Или ждёте матча с Барсой? Быть может шансы не равны, но точно могу пообещать лёгкой прогулки Барсе не светит, и МЮ с Тен Хагом будут биться до последнего патрона. Даже если проиграем, по сумме двух матчей, по крайне мере сделаем всё что было в силах, нынешнего состава.
Нет друг мой..у Барсы (за которую я болею с 1986 г.) меньше шансов на выход из дуэли с МЮ..Есть много объективных причин.Одна из главных -отсутсвие лидера,у МЮ он есть..и тренер у Юнайтед выше классом.
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Леонид Ботвинник
Умиляет другое - что на первом фото два пацана ) на заднем плане рассматривают у Линделефа ? ))))
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Мистер Робот
Ответ Чёрный тюльпан
Энтони слишком много прощают. То он один шаровой гол забьёт ударом издали, то пас отдаст, а что по факту вчера было? В первом тайме куча ударов со смещением и либо в молоко, либо вратарь их спокойно брал. Была парочка моментов забить, он их запорол. При этом всё в том же первом тайме косячил с банальными передачами, пройти не мог 1 в 1 уже игрока Рединга, т.е. до этого был Ноттингем, который всё таки в АПЛ играет, а тут он не в состоянии справиться с игроком из аутсайдера Чемпиошипа. Во втором тайме эта тенденция лишь продолжилась и укрепилась: транжирил моменты, плюхаясь на задницу, не мог пройти 1 в 1 и бил мимо ворот.
Надо всё-таки судить Энтони по окончанию сезона. Что вчера делал Бруно? Да тоже самое, фигачил в молоко, но его прощают, потому что у него огромный вклад в команду за плечами, как асиста и голеодора. Давайте дадим Энтони время, пожалуйста.
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+7
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Чёрный тюльпан
Энтони слишком много прощают. То он один шаровой гол забьёт ударом издали, то пас отдаст, а что по факту вчера было? В первом тайме куча ударов со смещением и либо в молоко, либо вратарь их спокойно брал. Была парочка моментов забить, он их запорол. При этом всё в том же первом тайме косячил с банальными передачами, пройти не мог 1 в 1 уже игрока Рединга, т.е. до этого был Ноттингем, который всё таки в АПЛ играет, а тут он не в состоянии справиться с игроком из аутсайдера Чемпиошипа. Во втором тайме эта тенденция лишь продолжилась и укрепилась: транжирил моменты, плюхаясь на задницу, не мог пройти 1 в 1 и бил мимо ворот.
+2
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+2
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OSHO - ऊर्जा
Ну что? Где хейтеры МЮ? Всё так же думаете что Тен Хаг физрук? Что МЮ везёт? Что нет игры?

Или ждёте матча с Барсой? Быть может шансы не равны, но точно могу пообещать лёгкой прогулки Барсе не светит, и МЮ с Тен Хагом будут биться до последнего патрона. Даже если проиграем, по сумме двух матчей, по крайне мере сделаем всё что было в силах, нынешнего состава.
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+14
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Заур Исмайылов
Его отсутствие причина проигрыша пушкарям
+1
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