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📹Каземиро бахнул дубль в ворота «Рединга»: красиво завершил комбинацию и огорчил вратаря дальним ударом

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Каземиро Каземиро
Футбол Футбол

Быстро снял вопросы о победителе.

Первый тайм матча Кубка Англии против «Рединга» заставила заснуть великого сэра Алекса Фергюсона. Во втором тайме команда Тен Хага собралась и сделала два быстрых гола. Оба на счету Каземиро.

Сперва «Юнайтед» медленно развил позиционную атаку, которая обострилась после шикарного перевода на правый фланг от Эриксена и не менее шикарного паса от Антони. Каземиро оставалось только переиграть вратаря.

Во втором случае бразилец сделал все сам: получил пас от Фреда и мощно издали бахнул в угол.

Какой гол Каземиро вам нравится больше? Пишите в комментариях.

2 комментария

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Perhat Penayew
Супер пупер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
2ran
Каземиро-лучший трансфер в АПЛ этого сезона.
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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