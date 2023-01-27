📹Каземиро бахнул дубль в ворота «Рединга»: красиво завершил комбинацию и огорчил вратаря дальним ударом
Быстро снял вопросы о победителе.
Первый тайм матча Кубка Англии против «Рединга» заставила заснуть великого сэра Алекса Фергюсона. Во втором тайме команда Тен Хага собралась и сделала два быстрых гола. Оба на счету Каземиро.
Сперва «Юнайтед» медленно развил позиционную атаку, которая обострилась после шикарного перевода на правый фланг от Эриксена и не менее шикарного паса от Антони. Каземиро оставалось только переиграть вратаря.
Во втором случае бразилец сделал все сам: получил пас от Фреда и мощно издали бахнул в угол.
Какой гол Каземиро вам нравится больше? Пишите в комментариях.
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