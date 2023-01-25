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«Худший защитник, которого я видел». Болельщики «Юнайтед» не в восторге от игры Линделефа

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Виктор Линделеф Виктор Линделеф
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Сэм Серридж
Футбол Футбол

Не лучший первый тайм от шведа.

«Форест» начал матч нервно и казалось, что «Юнайтед» спокойно размажет хозяев. Однако затем Сэм Серридж сравнял счет, завершив прекрасную атаку. Однако система VAR постановил, что игрок находился в миллиметровом офсайде.

Болельщики вмиг обвинили Виктора Линделефа в том, что именно он совершил серьезную ошибку, которая привела хоть к отмененному, но голу.

💭 Виктор Линделеф − обуза.

💭 Виктор Линделеф доказывает, почему и он, и Магуайр недостаточно хороши для «Манчестер Юнайтед».

💭 Виктор Линделеф − один из худших защитников, которых я когда-либо видел.

💭 Линделеф вернул мне ужасную защиту, которую мы видели во время тренерства Оле. Такой слабый и неуверенный защитник.

💭 Бесполезный защитник. VAR только что спас его задницу после этой дерьмовой защиты.

💭 Должны избавиться от него уже ближайшим летом.

Виктор Линделеф стал игроком «Юнайтед» в 2017 году при Моуринью. На его счету уже 209 матчей за «красных дьяволов». Контракт шведа истекает в 2024 году, но в нем есть опция продления еще на год.

Во втором тайме «Юнайтед» смог дожать «Форест» − победа 3:0 с голами Рэшфорда, Вегорста и Бруну.

13 комментариев

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MS-13
Ага, трешфрд не смог выполнить передачу на 10 метров, что привело к атаке на ворота Юнайтед, но виноват Витя))
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Артем Дудкин
Линделеф вообще вчера выдал очень очень хороший матч. Чё это за бредовая статья) Он разок махнул но то такое. Очень качественно в общем заменил Варана
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yurchik07
Ответ Artem Gavrishov
Плохой защитник сыграл 209 игр при разных тренерах… видимо писали специалисты…
Да потому-что такие тренеры были.Кстати,а что эти тренеры выиграли с Мю за это время?????
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yurchik07
Линделеф давным давно должен был быть продан,но он до сих пор здесь.Нужно избавляться от лишнего балласта.
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Чёрный тюльпан
Витёк в качестве лавочника является неплохой опцией, причём он не против этой роли, по крайней мере пока. Всяко лучше холодильника, хотя быть лучше Магуайра не так уж и сложно. Бывает, что швед косячит, но бывает, что к нему вообще претензий 0. У любого игрока есть такие матчи-качели, главное - это стабильность в игре, а Линделёф стабилен. По сути это такой же Фред в защите, не по схожести навыков, а по роли в команде и качеству. Не думаю, что стоит продавать что шведа, что "капитана", в любом случае нужно будет тогда ЦЗ подписывать, а у МЮ не всё так хорошо с ФФП, нам бы форварда хоть подписать и желательно ЦП/ПЗ. В принципе есть вариант с Ндикой из Айнтрахта, который вроде контракт не продлил, а значит, что летом он будет доступен свободным, но захочет ли молодой и перспективный защитник сидеть под Вараном и Мартинесом - вопрос. С другой стороны ему никто не мешает навязать борьбу и вытеснить кого-то из них, у тен Хага это возможно. Он, кроме Энтони, в фаворитизме не замечен. Если игрок не тянет, то будет сидеть на банке. Вон Лисандро после ЧМ разобранным приехал и присел сразу, что Шо пришлось ЦЗ играть, причём он выглядел весьма неплохо на этой позиции, однако на ЛЗ нужнее, потому что у него с передачами порядок, а это в какой-то степени креатив. На Маласии же не будешь ездить, тем более без чувства конкуренции он может и поплыть, молодой ещё.
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
Может ошибаюсь, но явных ошибок у Витька была одна, когда после подачипрострела он не смог по мячу попасть, но Мартинес подстраховал. В целом его игра очень понравилась, всё делал спокойно, хорошо пасовал, открывался, даже вперед иногда ходил.
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Misha Ivankov
Пост ради поста!!! А про Виктора скажу, он бывает очень хорош. Но последние пару лет он практически не играет. Отсюда и получается неуверенная игра. Будь у него по больше игровых минут, он был бы смелее и самоувереннее.
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Elik1989
Ответ MU RD2
Что за мода с комментами пошла?! Мало всяких экспертов, что теперь уже и комментаторов приплести решили...
Как-будто их тут мало, на спортсе, так они ещё и отдельной новостью это выносят..)
+2
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Artem Gavrishov
Плохой защитник сыграл 209 игр при разных тренерах… видимо писали специалисты…
+2
0
+2
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Said Aliyev
Думаю Линделеф не тянет уровень МЮ, так же как Магуайер. Как болельщик Арсенала желаю ему ещё долго играть за Манчестер, и пусть продлит контракт
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JBa
Уберите этот "материал" нафиг. Линделеф сыграл очень недурно, а цитировать дурней в интернете - это что вообще?
+40
-1
+39
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MU RD2
Что за мода с комментами пошла?! Мало всяких экспертов, что теперь уже и комментаторов приплести решили...
+17
0
+17
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Lavinka
Это не болельщики а хейтеры .
+12
-1
+11
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