«Худший защитник, которого я видел». Болельщики «Юнайтед» не в восторге от игры Линделефа

Не лучший первый тайм от шведа.

«Форест» начал матч нервно и казалось, что «Юнайтед» спокойно размажет хозяев. Однако затем Сэм Серридж сравнял счет, завершив прекрасную атаку. Однако система VAR постановил, что игрок находился в миллиметровом офсайде.

Болельщики вмиг обвинили Виктора Линделефа в том, что именно он совершил серьезную ошибку, которая привела хоть к отмененному, но голу.

💭 Виктор Линделеф − обуза.

💭 Виктор Линделеф доказывает, почему и он, и Магуайр недостаточно хороши для «Манчестер Юнайтед».

💭 Виктор Линделеф − один из худших защитников, которых я когда-либо видел.

💭 Линделеф вернул мне ужасную защиту, которую мы видели во время тренерства Оле. Такой слабый и неуверенный защитник.

💭 Бесполезный защитник. VAR только что спас его задницу после этой дерьмовой защиты.

💭 Должны избавиться от него уже ближайшим летом.

Виктор Линделеф стал игроком «Юнайтед» в 2017 году при Моуринью. На его счету уже 209 матчей за «красных дьяволов». Контракт шведа истекает в 2024 году, но в нем есть опция продления еще на год.

Во втором тайме «Юнайтед» смог дожать «Форест» − победа 3:0 с голами Рэшфорда, Вегорста и Бруну.