Каземиро вернулся: новости команд и возможные составы на матч «Ноттингем Форест» и «МЮ»
В полуфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Ноттингем Форест».
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч.
Последние новости
«Ноттингем Форест»
Дин Хендерсон не выйдет на поле против своей бывшей команды. Встречу из-за травм также пропустят Мусса Ниакате, Омар Ричардс, Тайво Авонийи и Шейху Куяте.
«Манчестер Юнайтед»
Каземиро снова может играть! Но при этом «Юнайтед» останется без Диогу Далота, Джейдона Санчо, Донни ван де Бека и Антони Марсьяля.
Возможные составы
Как считаете, кто из игроков «МЮ» забьет в этом матче?
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