Каземиро вернулся: новости команд и возможные составы на матч «Ноттингем Форест» и «МЮ»

В полуфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Ноттингем Форест».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч.

Последние новости

«Ноттингем Форест»

Дин Хендерсон не выйдет на поле против своей бывшей команды. Встречу из-за травм также пропустят Мусса Ниакате, Омар Ричардс, Тайво Авонийи и Шейху Куяте.

«Манчестер Юнайтед»

Каземиро снова может играть! Но при этом «Юнайтед» останется без Диогу Далота, Джейдона Санчо, Донни ван де Бека и Антони Марсьяля.

Возможные составы

Как считаете, кто из игроков «МЮ» забьет в этом матче?