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Каземиро вернулся: новости команд и возможные составы на матч «Ноттингем Форест» и «МЮ»

Эрик тен Хаг Эрик тен Хаг
Каземиро Каземиро
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Футбол Футбол

В полуфинале Кубка английской лиги «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Ноттингем Форест».

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможные составы соперников на предстоящий матч. 

Последние новости

«Ноттингем Форест»

Дин Хендерсон не выйдет на поле против своей бывшей команды. Встречу из-за травм также пропустят Мусса Ниакате, Омар Ричардс, Тайво Авонийи и Шейху Куяте. 

«Манчестер Юнайтед»

Каземиро снова может играть! Но при этом «Юнайтед» останется без Диогу Далота, Джейдона Санчо, Донни ван де Бека и Антони Марсьяля.

Возможные составы

Как считаете, кто из игроков «МЮ» забьет в этом матче?

4 комментария

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stretfordend20times
Ответ Макс С
Хотелось посмотреть на Витю с Магой, слева Брендон, справа Маласия. Эриксен похоже устал, с Арсеналом отвратительный матч. Гарначо, Пелистри на флангах
Да просто не было Каземиро, это как 2 игрока отсутствуют в опорке)) Арсенал там с Джакой ,Партеем, Одегором+ плюс еще Зинченко туда прибегал ,они просто забрали весь центр! А Эриксен никогда не было перехватчиком крутым, он вообще не очень в обороне
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Макс С
Хотелось посмотреть на Витю с Магой, слева Брендон, справа Маласия. Эриксен похоже устал, с Арсеналом отвратительный матч. Гарначо, Пелистри на флангах
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Максимов
Ответ surfing
Только не дно антони… если он выйдет, тен хага перестану уважать
Твое мнение о Тен Хаге спрашивали?
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
surfing
Только не дно антони… если он выйдет, тен хага перестану уважать
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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