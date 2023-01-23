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Матч против «Арсенала» стал знаковым для Фреда и Лисандро Мартинеса

Фред Фред
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
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Лисандро Мартинес Лисандро Мартинес
Футбол Футбол

Матч с «Арсеналом» стал для Фреда 182-м в составе «МЮ» в Премьер-лиге. Таким образом, полузащитник обошел Андресона и теперь является бразильцем с наибольшим количеством матчей за «красных дьяволов».

Для Лисандро Мартинеса прошедший матч тоже получился знаковым: Лисандро стал седьмым аргентинцем, которому удалось забить гол в АПЛ в составе «Юнайтед». Мартинес вступил в элитную группу, состоящую из Карлоса Тевеса, Хуана Себастьяна Верона, Анхеля Ди Марии, Маркоса Рохо, Габриэля Хайнце и Алехандро Гарначо.

«МЮ» потерпел поражения (3:2) на «Эмирэйтс», но уже в эту среду у команды Эрика тен Хага будет шанс реабилитироваться в полуфинале Кубка Лиги против «Ноттингем Форест».

12 комментариев

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V1talityS
Поправьте подзаголовок: ведь вообще не жаль, что проиграли.
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Артем Ярошенко
Ответ Тюменский медвежонок
как только начались эти бестолковые разговоры про "чемпионство" в этом сезоне, сразу следом потеряли 4 очка и собственно лишились всех шансов...
Всех шансов? Сыграли только половину сезона плюс трансферное окно до сих пор открыто
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Wekil Halylow
Ответ Тюменский медвежонок
как только начались эти бестолковые разговоры про "чемпионство" в этом сезоне, сразу следом потеряли 4 очка и собственно лишились всех шансов...
5 очко
+1
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+1
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2ran
Лисандро-просто монстр!
+2
0
+2
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Тюменский медвежонок
как только начались эти бестолковые разговоры про "чемпионство" в этом сезоне, сразу следом потеряли 4 очка и собственно лишились всех шансов...
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fellx
Ответ Lavinka
И тогда ничего не будет создаваться в атаке . Сколько уже голевых у Эриксена ? Проиграли из-за усталости - игры каждые 3 дня .
Усталость) Старые песни о главном. День назад МЮ уже на чемпионство ставили, а теперь начались отговорки) Мойес, Ван Гал, характер Моура, неопытность Сульшера, не тренер Рангник, негативщик Роналду. Теперь усталость) но точно не тренер, потому что он на хайпе, он сейчас на стадии "дайте ему время"))
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Hella black
Вообще МЮ после пинка-под-зад КриРо,выглядет очень конкуренто-способным.
Топ 4 АПЛ к концу сезона ж/б
+3
-1
+2
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Hella black
Лисандро Мартинес напоминает защитников старой школы,из нулевых(2000-х). Фабио Каннаваро,Иван Кордоба,Эдгар Давидс в светлом 😅,классный защитник.
+8
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+8
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QWertY
Ответ Lavinka
И тогда ничего не будет создаваться в атаке . Сколько уже голевых у Эриксена ? Проиграли из-за усталости - игры каждые 3 дня .
Как будто Эриксен много создает. Голевые в основном из стандартов. Тот же Каз в созидании круче него играя в опорке. Пока датчанин принимает решение, соперник уже успевает его накрыть. В МЮ так и будет проходной двор в центре до тех пор, когда Эриксен будет там играть.
Лучший свой футбол в сезоне МЮ сыграл с центром Фред-Каземиро
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Lavinka
Ответ QWertY
Фреда нужно в основу с Казом, а не инертного пешехода Эриксена
И тогда ничего не будет создаваться в атаке . Сколько уже голевых у Эриксена ? Проиграли из-за усталости - игры каждые 3 дня .
+6
-2
+4
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QWertY
Фреда нужно в основу с Казом, а не инертного пешехода Эриксена
+1
-6
-5
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Football poet
Лисандро это мотор, сердце и страсть Юнайтед! Ну просто ТОП прдписание!
+12
-2
+10
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