Матч против «Арсенала» стал знаковым для Фреда и Лисандро Мартинеса

Матч с «Арсеналом» стал для Фреда 182-м в составе «МЮ» в Премьер-лиге. Таким образом, полузащитник обошел Андресона и теперь является бразильцем с наибольшим количеством матчей за «красных дьяволов».

Для Лисандро Мартинеса прошедший матч тоже получился знаковым: Лисандро стал седьмым аргентинцем, которому удалось забить гол в АПЛ в составе «Юнайтед». Мартинес вступил в элитную группу, состоящую из Карлоса Тевеса, Хуана Себастьяна Верона, Анхеля Ди Марии, Маркоса Рохо, Габриэля Хайнце и Алехандро Гарначо.

«МЮ» потерпел поражения (3:2) на «Эмирэйтс», но уже в эту среду у команды Эрика тен Хага будет шанс реабилитироваться в полуфинале Кубка Лиги против «Ноттингем Форест».