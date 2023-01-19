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Оуэн назвал одного игрока «Юнайтед», который выделялся против «Пэлас» — это не Де Хеа и не Бруну

Майкл Оуэн Майкл Оуэн
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В интервью Premier League Productions Майкл Оуэн сказал: «Думаю, когда вышли протоколы команд, Уилфрид Заа увидел, что Аарон Уан-Биссака собирается остановит его, и подумал: «О нет».

«Потому что ни один игрок не хочет играть против таких, как Уан-Биссака. Его проблема, очевидно, заключается в том, чтобы держать мяч, двигаться вперед, но он все время улучшает это.

«Это был Уан-Биссака, он был лучшим в этом матче".

 

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