Оуэн назвал одного игрока «Юнайтед», который выделялся против «Пэлас» — это не Де Хеа и не Бруну

В интервью Premier League Productions Майкл Оуэн сказал: «Думаю, когда вышли протоколы команд, Уилфрид Заа увидел, что Аарон Уан-Биссака собирается остановит его, и подумал: «О нет».

«Потому что ни один игрок не хочет играть против таких, как Уан-Биссака. Его проблема, очевидно, заключается в том, чтобы держать мяч, двигаться вперед, но он все время улучшает это.