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Рэшфорд и еще один игрок «МЮ» попали в состав лучших футболистов 1/4 финала Кубка лиги

Маркус Рэшфорд Маркус Рэшфорд
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«Манчестер Юнайтед» продемонстрировал впечатляющую игру в четвертьфинале Кубка английской лиги. «Красные дьяволы» победили «Чарльтон» со счетом 3:0. 

Антони открыл счет в матче на 21-й минуте, а в концовке встречи Маркус Рэшфорд оформил дубль, выйдя со скамейки запасных во втором тайме.

Так что неудивительно, что англичанин попал в состав лучших игроков 1/4 финала Кубка лиги. Вторым представителем «красных дьяволов» в списке внезапно стал не Антони, а Фред!

Бразильский полузащитник провел неплохой матч, в котором он хорошо продвигал мяч вперед и помогал своей команде доминировать во владении мячом.

Как вам такая сборная? Почему Антони не попал в состав лучших игроков четвертьфинала турнира?

1 комментарий

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oborit
Маркус , удачи тебе, побольше голов, радуй нас своей игрой !
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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