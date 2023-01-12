Рэшфорд и еще один игрок «МЮ» попали в состав лучших футболистов 1/4 финала Кубка лиги
«Манчестер Юнайтед» продемонстрировал впечатляющую игру в четвертьфинале Кубка английской лиги. «Красные дьяволы» победили «Чарльтон» со счетом 3:0.
Антони открыл счет в матче на 21-й минуте, а в концовке встречи Маркус Рэшфорд оформил дубль, выйдя со скамейки запасных во втором тайме.
Так что неудивительно, что англичанин попал в состав лучших игроков 1/4 финала Кубка лиги. Вторым представителем «красных дьяволов» в списке внезапно стал не Антони, а Фред!
Бразильский полузащитник провел неплохой матч, в котором он хорошо продвигал мяч вперед и помогал своей команде доминировать во владении мячом.
Как вам такая сборная? Почему Антони не попал в состав лучших игроков четвертьфинала турнира?
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