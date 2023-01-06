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Тен Хаг назвал идеального игрока в «МЮ». Вы удивитесь

Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Фред Фред
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Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал Фреда ярким примером идеального игрока своей команды.

Он сказал: «Мы много раз подчеркивали, что у нас часто были игроки, которые забивали голы, выходя на замену со скамейки запасных, как это сделал Фред на прошлой неделе.

Каждый раз, когда он выходит, он готов. Он привносит в игру нужное качество. Это здорово иметь такого игрока.

Конечно, Фред хочет играть каждую игру. Это не всегда возможно, и каждый должен бороться за свою позицию, но в команде есть хорошая конкуренция».

Фред продемонстрировал несколько впечатляющих результатов со скамейки запасных в последних играх, даже забив гол в победном матче против Ноттингем Форест».

Бразильский полузащитник, кажется, является альтернативой Кристиану Эриксену.

4 комментария

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Alex Pog
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Ответ Habibullo Tursunov
Я думаю, что этот сезон имеет наибольшую перспективу, и я думаю, что мы имеем хорошие шансы взять АПЛ. Это не из-за ЭТХ, просто команда выглядить более расслабленной чем предыдущие сезоны.
я думаю про АПЛ пока рано говорить, посмотрим на игры с МС и Арсеналом...
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Habibullo Tursunov
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Я думаю, что этот сезон имеет наибольшую перспективу, и я думаю, что мы имеем хорошие шансы взять АПЛ.
Это не из-за ЭТХ, просто команда выглядить более расслабленной чем предыдущие сезоны.
0
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Я Готов
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Как же тошнит от таких заголовков. Иди отсюда на Дзен с таким подходом, там тебя тепло примут. Очерк журналистики в 95% всего спортса не наблюдается. Глупое копирование с внешних источников с абсурдным переводом.
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oborit
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Фред это дополнительный мотор самоотдачи и целеустремлённости МЮ.
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