Тен Хаг назвал идеального игрока в «МЮ». Вы удивитесь

Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал Фреда ярким примером идеального игрока своей команды.

Он сказал: «Мы много раз подчеркивали, что у нас часто были игроки, которые забивали голы, выходя на замену со скамейки запасных, как это сделал Фред на прошлой неделе.

Каждый раз, когда он выходит, он готов. Он привносит в игру нужное качество. Это здорово иметь такого игрока.

Конечно, Фред хочет играть каждую игру. Это не всегда возможно, и каждый должен бороться за свою позицию, но в команде есть хорошая конкуренция».

Фред продемонстрировал несколько впечатляющих результатов со скамейки запасных в последних играх, даже забив гол в победном матче против Ноттингем Форест».