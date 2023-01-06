Тен Хаг назвал идеального игрока в «МЮ». Вы удивитесь
Тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг назвал Фреда ярким примером идеального игрока своей команды.
Он сказал: «Мы много раз подчеркивали, что у нас часто были игроки, которые забивали голы, выходя на замену со скамейки запасных, как это сделал Фред на прошлой неделе.
Каждый раз, когда он выходит, он готов. Он привносит в игру нужное качество. Это здорово иметь такого игрока.
Конечно, Фред хочет играть каждую игру. Это не всегда возможно, и каждый должен бороться за свою позицию, но в команде есть хорошая конкуренция».
Фред продемонстрировал несколько впечатляющих результатов со скамейки запасных в последних играх, даже забив гол в победном матче против Ноттингем Форест».
Бразильский полузащитник, кажется, является альтернативой Кристиану Эриксену.
Это не из-за ЭТХ, просто команда выглядить более расслабленной чем предыдущие сезоны.